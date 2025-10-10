دفتر نخستوزیر اسرائیل روز جمعه ۱۸ مهر اعلام کرد که دولت این کشور «چارچوب توافق آزادی گروگانها با حماس» را تأیید کرده است؛ اقدامی که هر دو طرف را به پایان بیش از دو سال خصومت در غزه نزدیکتر میکند.
رسانههای اسرائیل میگویند استیو ویتکاف، فرستادهٔ آمریکا، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، که به اسرائیل رفتهاند نیز در نشست دولت این کشور برای تصویب توافق شرکت داشتند.
پیشتر اسرائیل گفته بود که «همهٔ طرفها» مرحلهٔ نخست توافق آتشبس را امضا کردهاند و آزادی گروگانها از سوی حماس «بهمعنای پایان این جنگ خواهد بود».
این توافق در مصر، پس از اعلام «طرح ۲۰ مادهای صلح برای غزه» که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، آن را ارائه کرده بود، شامگاه چهارشنبه نهایی شد. ترامپ گفته است که قصد دارد یکشنبۀ آتی راهی خاورمیانه شود.
خبرگزاری فرانسه میگوید مصر هم برنامه دارد مراسمی بهعنوان جشن توافق برگزار کند. برخی خبرگزاریهای بینالمللی نیز گزارش دادهانده ترامپ در سفر به خاورمیانه در اسرائیل نیز توقف خواهد داشت و حتی احتمال دارد به غزهٔ ویرانشده نیز برود.
دولت اسرائیل اعلام کرده بود که آتشبس ظرف ۲۴ ساعت پس از نشستهای پنجشنبه برای تصویب توافق برقرار خواهد شد؛ بر اساس آن، ارتش اسرائیل در نهایت باید تا خطی معین در غزه عقبنشینی کند.
در بیانیهای که بامداد جمعه منتشر شد، دفتر نتانیاهو اعلام کرد دولت «چارچوب آزادی تمامی گروگانها – چه زنده و چه درگذشته – را تصویب کرده است».
تصویب این موضوع در حالی انجام شد که نتانیاهو با مخالفت متحدان راست افراطی خود در دولت نیز روبهرو بود. ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، اعلام کرد به توافق رأی منفی خواهد داد و آزادی هزاران زندانی فلسطینی در ازای ۴۷ گروگان باقیمانده در غزه را «بهایی غیرقابلتحمل» خواند.
با وجود شادمانیها در اسرائیل و غزه و پیامهای تبریک از سوی رهبران جهان، مسائل متعددی همچنان حلنشده باقی مانده است؛ از جمله درخواست طرح ترامپ برای خلعسلاح حماس - که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی میدانند - و ایجاد یک «مرجع انتقالی» برای غزه که خود ترامپ آن را رهبری کند.
اسامه حمدان، مقام ارشد حماس، گفت جنبش اسلامگرای فلسطینی با این بخش از طرح مخالفت کرده است.
او به شبکهٔ العربی مستقر در قطر گفت: «هیچ فلسطینیای این را نمیپذیرد. همهٔ گروهها، از جمله تشکیلات خودگردان فلسطین، آن را رد میکنند.»
با این حال، آقای ترامپ اعلام کرد مسئلهٔ خلعسلاح حماس در مرحلهٔ دوم طرح صلح بررسی خواهد شد. او به خبرنگاران گفت: «خلعسلاح صورت خواهد گرفت»، و افزود که «عقبنشینیهایی» نیز از سوی نیروهای اسرائیلی انجام میشود.
مقامهای ارشد آمریکایی گفتند تیمی نظامی متشکل از ۲۰۰ نفر به رهبری برد کوپر، رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، به خاورمیانه اعزام خواهند شد تا بر آتشبس «نظارت» کنند.
یکی از مقامهای آمریکایی هم به خبرگزاری فرانسه گفت افسران نظامی از مصر، قطر، ترکیه و احتمالاً امارات در این تیم حضور خواهند داشت. مقام دیگری هم افزود: «هیچ نیروی آمریکایی قرار نیست وارد غزه شود.»
«اشک شوق»
سخنگوی دولت اسرائیل، شوش بدروسیان، تأیید کرد که پیشنویس مرحلهٔ نخست روز پنجشنبه توسط «همهٔ طرفها» امضا شده است و افزود: «تمام گروگانهای ما، زنده و درگذشته، ۷۲ ساعت بعد آزاد خواهند شد، یعنی تا روز دوشنبه.»
وزیر خارجهٔ اسرائیل، گیدئون سعار، هم گفت آزادی گروگانها «باید به پایان این جنگ منجر شود».
در همین حال، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، نیز در مصاحبهای کمسابقه با شبکهٔ ۱۲ اسرائیل گفت: «آنچه امروز اتفاق افتاد، لحظهای تاریخی است. امروز بسیار خوشحالیم که خونریزی متوقف شده. امیدواریم این وضعیت ادامه یابد و صلح، امنیت و ثبات میان ما و اسرائیل برقرار شود.»
فرستادهٔ آمریکا، استیو ویتکاف، و داماد ترامپ، جرد کوشنر، پنجشنبهشب به اورشلیم سفر کردند و با نتانیاهو و رئیسجمهور اسرائیل، اسحاق هرتزوگ، دیدار کردند. رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که این دو در نشست دولت برای تصویب توافق نیز شرکت داشتند.
توافقی که در مذاکرات غیرمستقیم و پشت درهای بسته در شهر شرمالشیخ در مصر حاصل شد، همچنین شامل افزایش ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه است؛ جایی که سازمان ملل وضعیت قحطی اعلام کرده است.
انتشار این خبر در غزه، که بخش عمدهاش بر اثر حملات اسرائیل ویران شده، موجی از شادی برانگیخت.
در اسرائیل هم هزاران نفر در میدانی در تلآویو گرد آمدند تا جشن بگیرند؛ برخی عکس گروگانهای باقیمانده در غزه را در دست داشتند و پرچمهای اسرائیل و آمریکا را تکان میدادند.
گروه افراطی حماس فهرستی از زندانیان فلسطینی را که خواستار آزادیشان در مرحلهٔ نخست است، ارائه داده است.
بهگفتهٔ یک منبع در حماس، این فهرست شامل ۲۵۰ فلسطینی محکوم به حبس ابد و ۱۷۰۰ نفر دیگر است که از زمان آغاز جنگ توسط اسرائیل بازداشت شدهاند.
تداوم انفجارها
مذاکرات مصر در سایهٔ دومین سالگرد حملهٔ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ گروه افراطی حماس به اسرائیل برگزار شد؛ حملهای که طبق آمار رسمی اسرائیل، یک هزار و ۲۱۹ کشته بر جای گذاشت و بیشترشان غیرنظامی بودند.
گروه حماس در آن حمله همچنین ۲۵۱ نفر را به گروگان به داخل غزه بردند که از میان آنها ۴۷ نفر هنوز در غزه باقی ماندهاند؛ از جمله ۲۵ نفر که ارتش اسرائیل میگوید کشته شدهاند.
عملیات تلافیجویانۀ اسرائیل در غزه که پس از حملۀ غافلگیرانۀ حماس آغاز شد، طبق اعلام مقامات بهداشتی غزه که سازمان ملل هم آن را معتبر میداند، تاکنون دستکم ۶۷ هزار و ۱۹۴ کشته بر جای گذاشته است.
این آمار میان غیرنظامیان و جنگجویان تفکیک قائل نمیشود، اما نشان میدهد بیش از نیمی از قربانیان زن و کودکاند.
سازمان دفاع غیرنظامی غزه، وابسته به حماس، از چندین حمله پس از اعلام توافق خبر داد. خبرنگاران و شاهدان عینی میگویند شامگاه پنجشنبه نیز در جنوب و مرکز غزه صدای انفجارها و گلولهباران توپخانهای به گوش میرسید.