لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
ما را در گوگل دنبال کنید
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ تهران ۱۹:۵۴

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

کشورهای خلیج فارس چگونه با توافق تهران و واشینگتن کنار می‌آیند؟ گفتگو با مسعود الفک

کشورهای خلیج فارس چگونه با توافق تهران و واشینگتن کنار می‌آیند؟ گفتگو با مسعود الفک
Embed
کشورهای خلیج فارس چگونه با توافق تهران و واشینگتن کنار می‌آیند؟ گفتگو با مسعود الفک

No media source currently available

0:00 0:05:01 0:00
لینک مستقیم

جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، با استقبال از دستیابی ‌‌ایران و آمریکا به تفاهم‌نامه، ابراز امیدواری کرد که این گام، راه را برای توافق دائمی بین همه طرف‌ها هموار کند. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، گفت که امیدوار است تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا به «راه‌حل‌هایی برای همه مسائل معوقه و تفاهم‌های منطقه‌ای» بیانجامد که امنیت و ثبات منطقه را تضمین کرده و به تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی یاری رساند. مسعود الفک، کارشناس و تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض به پرسش های رادیوفردا در این باره پاسخ داده است.

دسترسی بدون فیلترشکن

لینک به این صفحه در مناطقی که وبسایت ما مسدود است، کار می‌کند

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG