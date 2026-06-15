کشورهای خلیج فارس چگونه با توافق تهران و واشینگتن کنار میآیند؟ گفتگو با مسعود الفک
جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، با استقبال از دستیابی ایران و آمریکا به تفاهمنامه، ابراز امیدواری کرد که این گام، راه را برای توافق دائمی بین همه طرفها هموار کند. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، گفت که امیدوار است تفاهمنامه میان ایران و آمریکا به «راهحلهایی برای همه مسائل معوقه و تفاهمهای منطقهای» بیانجامد که امنیت و ثبات منطقه را تضمین کرده و به تقویت امنیت و ثبات منطقهای و بینالمللی یاری رساند. مسعود الفک، کارشناس و تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض به پرسش های رادیوفردا در این باره پاسخ داده است.
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