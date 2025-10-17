دو فعال مدنی ایرانی در آلمان «نشان افتخار» این کشور را دریافت کردند

رئیس‌جمهور آلمان، در مراسمی ویژه، از فعالیت‌های انسان‌دوستانۀ بهروز اسدی و مهدی جعفری گرزینی، دو فعال حقوق بشر و مدنیِ ایرانی‌‌آلمانی در این کشور، تقدیر و به آن‌ها «نشان افتخار» اعطا کرد.

فرانک والتر اشتاین‌مایر، روز پنج‌شنبه ۲۴ مهر در شهر آندرناخ، «نشان افتخار» این کشور را به بهروز اسدی، فعال حقوق بشر و مددکار اجتماعی، اعطا کرد؛ نشانی که آقای اسدی گفت آن را به جنبش «زن زندگی آزادی» تقدیم می‌کند.

این نشان که از بالاترین افتخارات مدنی در آلمان محسوب می‌شود، به پاس سال‌ها فعالیت‌های انسان‌دوستانه و حقوق بشری آقای اسدی، فعال حقوق بشر ۷۰ ساله، به او اعطا شد.

این نشان که از سال ۱۹۵۱ بنیان گذاشته شده، به افرادی اعطا می‌شود که در مسیر ترویج ارزش‌های انسانی، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی نقش برجسته‌ای ایفا کنند.

بهروز اسدی پیش از این نیز به پاس فعالیت‌های حقوق بشری خود، نشان نقرۀ افتخار مالتزر را در سال ۲۰۰۰ میلادی و مدال افتخار ایالت راین‌لند فالتس را در سال ۲۰۱۴ دریافت کرده بود.

آقای اسدی پس از دریافت جایزۀ اخیر در متنی نوشت که «این نشان لیاقت و تقدیرنامه را با تمام وجود تقدیم می‌کنم به جنبش "زن زندگی آزادی" و همۀ تلاش‌ها و خیزش‌های مردم ایران برای دستیابی به آزادی، دموکراسی و کرامت انسانی؛ آن آرزوهای والایی که ملت ایران سزاوار آن است.»

او اعطای این نشان را «نه تنها ارج‌گذاری به یک فرد، بلکه پاسداشتِ ارزش‌هایی» خوانده است که «همۀ ما برای آن کوشیده‌ایم؛ ارزش‌هایی چون کرامت انسانی، آزادی، عدالت و دفاع از حقوق بشر.»

اسدی تأکید کرده که «امروز، در زمانی که نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی‌ها در ایران به اوج رسیده است، من این مدال را نه به‌عنوان نشانۀ شخصی بلکه به‌عنوان صدایی از سوی مردمی می‌پذیرم که در سکوت، در رنج، اما با امید ایستاده‌اند.»

بهروز اسدی متولد ۱۳۳۴ در شهر ورامین است که دو سال پیش از وقوع انقلاب ۱۳۵۷ برای ادامه تحصیل به آلمان مهاجرت کرد. او پس از انقلاب مجبور به ماندن در تبعید شد و به قول خودش، این «درد» برای او به «نیروی محرکه‌ای» تبدیل شد تا به «همراهان راه خود کمک» کند.

اسدی از سال ۱۳۶۹ همکاری خود را با سازمان خیریه «مالتزر» آغاز کرد و مدیریت دفتر مهاجرت این نهاد را در ایالت‌های راین‌‌لند فالتس و هِسِن بر عهده گرفت. او همچنین بنیان‌گذار شورای پناهندگان ماینتس و پروژه فرهنگی «موسیقی و هنر در تبعید» است.

مهدی جعفری گرزینی، از اعضای بنیان‌گذار شورای پناهجویان ماینتس و فعال مدنی و اجتماعی که علاوه بر تعهد به موضوع ادغام خارجیان در جامعۀ آلمان، برای ورزش نیز اهمیت ویژه‌ای قائل است، از دریافت‌کنندگان این نشان بود.

جعفری گرزینی که خود کشتی‌گیر است، از زمان مهاجرت به آلمان در بیش از چهار دهه پیش، برای گردهم آوردن افراد از فرهنگ‌های مختلف و ایجاد یک جامعه از طریق ورزش تلاش کرده است.

علاوه بر اسدی و جعفری، پنج زن و سه مرد دیگر نیز موفق به دریافت نشان افتخار از سوی اشتاین‌مایر در سطوح مختلف شدند.

این افراد به شیوه‌های متنوعی فعالیت می‌کنند: از کودکان و جوانان حمایت می‌کنند، به افراد مسن یا بیماران کمک می‌رسانند، در کارهای ادغام اجتماعی (یکپارچگی) جامعه آلمان مشارکت دارند، برابری جنسیتی را ترویج می‌دهند یا در سیاست محلی فعال بوده‌اند.