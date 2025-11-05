هشدار رافائل گروسی درباره لزوم «بهبود جدی» سطح همکاری ایران با بازرسان آژانس

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواستار «بهبود جدی» سطح همکاریهای ایران با این نهاد شد.
رافائل گروسی این موضوع را روز چهارشنبه چهاردهم آبان در گفتوگو با روزنامه «فایننشال تایمز» مطرح کرد و گفت تهران باید برای ممانعت از بالاگرفتن تنشها با غرب، همکاریهای خود با بازرسان سازمان ملل متحد را بهبود بخشد.
گروسی به فایننشالتایمز گفت، اگرچه آژانس بینالمللی انرژی اتمی از زمان درگیری نظامی ایران و اسرائیل در ماه ژوئن حدود دوازده بازرسی در ایران انجام داده است، اما به این آژانس اجازه دسترسی به تأسیسات هستهای مانند فردو، نطنز و اصفهان که توسط ایالات متحده بمباران شدند، داده نشده است.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی ماه پیش گفته بود که «تحرکاتی در نزدیکی محل نگهداری اورانیوم غنیسازیشده ایران» مشاهده شده اما این به معنای «فعالیت در زمینه غنیسازی» نیست.
در همان زمان اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که رافائل گروسی «از ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران» کاملا آگاه است و باید از «اظهار نظرهای غیر واقعی» در این مورد بپرهیزد.
مقامهای جمهوری اسلامی بارها آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به «زمینهسازی» برای حمله اسرائیل به ایران متهم کردهاند؛ بهویژه اینکه این حملات تنها یک روز پس از رأی شورای حکام آژانس، مبنی بر تخطی ایران از وظایفش بر اساس پیمان منع اشاعه تسلیحات هستهای یا اِنپیتی آغاز شد.
رافائل گروسی در گفتوگویش با روزنامه فایننشالتایمز تأکید کرده که «اگرچه این نهاد زیر نظر سازمان ملل متحد تلاش میکند که روابط پیچیدهاش با ایران را بر اساس «درک متقابل» تنظیم کند؛ اما تهران همچنان باید به تعهداتش پایبند بماند».
آقای گروسی در توضیح این موضوع میگوید: «نمیتوان مدعی پایبندی به پیمان عدم اشاعه بود و همزمان به وظایف مرتبط با آن عمل نکرد».
مدیرکل آژانس تأکید کرده که ایران نمیتواند از این نهاد انتظار داشته باشد که «به دلیل درگیری این کشور در جنگ، از برخی معیارها و بازرسیها مستثنی شود». رافائل گروسی در ادامه هشدار داد که «در غیر این صورت، کاری که من باید انجام دهم این است که گزارش دهم که تمام قابلیت مشاهده این مواد را از دست دادهام.»
شنبه گذشته دهم آبانماه، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، از سازمان انرژی اتمی ایران و راکتور تحقیقاتی تهران و آزمایشگاههای تولید رادیودارو بازدید کرد.
رئیس جمهور ایران با اظهار اینکه، به گفتۀ او، فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی «برای برطرفکردن مشکلات مردم و مسائل غیر نظامی است»، گفت از بینرفتن ساختمانها و کارخانهها در نتیجه جنگ اخیر، «مشکلی ایجاد نمیکند» و ایران «دوباره و با قدرتی بیشتر» آنها را خواهد ساخت.