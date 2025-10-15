حماس اجساد چهار گروگان دیگر را تحویل داد؛ موافقت اسرائیل با بازگشایی گذرگاه رفح

با بازگشت اجساد چهار گروگان جانباختۀ دیگر از غزه به اسرائیل، این کشور تصمیم گرفت با بازگشایی گذرگاه رفح بین غزه و مصر، اجازه دهد انتقال کمکهای بشردوستانه به این منطقۀ جنگزده ادامه یابد.
شبکهٔ کان اسرائیل روز چهارشنبه ۲۳ مهر خبر داد که دولت اسرائیل اقدامات برنامهریزیشده علیه گروه افراطی حماس از جمله کاهش نیمی از تعداد کامیونهای کمکرسانی ارسالی به غزه را لغو کرد.
اسرائیل پس از آنکه حماس، علیرغم توافق صلح، اجساد تنها چهار گروگان را به صلیب سرخ تحویل داد، تهدید کرده بود که مانع ارسال کامل کمکهای بشردوستانه به غزه و بازگشایی گذرگاه رفح خواهد شد.
ساعاتی بعد، حماس به میانجیها اطلاع داد که چهار جسد دیگر را به اسرائیل تحویل خواهد داد و ارتش اسرائیل هم بعدتر اعلام کرد که صلیب سرخ چهار تابوت را از حماس دریافت کرده و در حال انتقال آنها به نیروهای اسرائیلی است.
با این حال هنوز ۱۹ جسد دیگر از گروگانها در غزه است و سرنوشت یک نفر دیگر که از او به عنوان مفقود نام برده میشود، مشخص نیست.
علاوه بر اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز گروه افراطی حماس را یک سازمان تروریستی میدانند.
بر اساس توافق آتشبس، حماس تا ظهر دوشنبه به وقت محلی باید همه گروگانها، از زنده و مرده، را به اسرائیل تحویل میداد.
منابع نزدیک به این گروه افراطی میگویند که نیروهای حماس برای بازیابی اجساد از نوار غزه که به شدت آسیب دیده، به «تجهیزات و زمان بیشتری» نیاز دارند، اما اسرائیل معتقد است حماس بهدنبال بازی با این اهرم در مذاکرات آتی است.
حماس کنترل مناطق شهری غزه را بهدست گرفت
به گزارش رویترز، حماس، که در سال ۲۰۰۷ در یک جنگ داخلی کوتاه غزه را تصرف کرد، پس از عقبنشینی نسبی نیروهای اسرائیلی در هفته گذشته، بهسرعت کنترل خیابانهای مناطق شهری غزه را بازپس گرفته است.
این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، هشدار داده که در صورت خودداری حماس از خلع سلاح، از خشونت علیه این گروه شبهنظامی فلسطینی استفاده خواهد شد؛ «آنها میدانند که من بازی نمیکنم».
در ویدئویی که اواخر روز دوشنبه، ۲۲ مهر منتشر شد، و رویترز صحت آن را تأیید کرده، جنگجویان حماس هفت مرد را با دستهای بسته به میدانی در شهر غزه بردند، آنها را به زانو درآوردند و از پشت سر تیرباران کردند، در حالی که دهها نفر از مغازههای اطراف نظارهگر این اتفاق بودند.
یک منبع حماس هم در گفتوگو با رویترز زمان و مکان ضبط این ویدئو و مشارکت حماس در اعدام این مردان را تأیید کرده است.
مقامات امنیتی فلسطینی نیز اعلام کردند که در روزهای اخیر درگیریهایی بین جنگجویان حماس و رقبای آنها منجر به کشته شدن دهها نفر شده است.
منابع حماس روز سهشنبه به رویترز گفتند که این گروه دیگر «بینظمی» در غزه را تحمل نخواهد کرد و «همکاران اسرائیل، غارتگران مسلح و قاچاقچیان مواد مخدر» را هدف قرار خواهد داد.
خبرگزاریها به نقل از ساکنان غزه گزارش میدهند که نیروهای گروه افراطی حماس از روز سهشنبه بهطور فزایندهای در مسیرهای ارسال کمکهای بینالمللی مستقر شدهاند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، تأکید کرده که جنگ تا زمانی که حماس تسلیحات خود را تسلیم نکند و کنترل غزه را واگذار نکند، پایان نخواهد یافت؛ خواستهای که حماس آن را رد کرده است.
این گروه، که پس از دو سال بمباران و عملیات زمینی اسرائیل به شدت تضعیف شده، از زمان برقراری آتشبس بهتدریج در حال بازسازی خود است. حماس صدها کارگر را برای پاکسازی آوار در مسیرهای منتهی به خانههای آسیبدیده یا ویرانشده و تعمیر لولههای آب شکسته مستقر کرده است. پاکسازی جادهها و تأمین امنیت نیز برای افزایش ارسال کمکها ضروری خواهد بود.
در همین حال، اسرائیل با استفاده از پهپاد، پنج فلسطینی را که برای بررسی خانههای خود در حومه شرقی شهر غزه رفته بودند، کشت و یک حمله هوایی اسرائیلی در نزدیکی خان یونس یک نفر را کشته و یک نفر دیگر را زخمی کرد.
حماس اسرائیل را به نقض آتشبس متهم کرده، اما ارتش اسرائیل اعلام کرد که به افرادی که از خطوط آتشبس عبور کرده و به نیروهایش نزدیک شده بودند، پس از نادیده گرفتن هشدارها، شلیک کرده است.
نشست بزرگی که روز دوشنبه با حضور دونالد ترامپ و میزبانی مصر در شرمالاشیخ برگزار شد، بدون اعلام عمومی پیشرفت عمدهای برای ایجاد نیروی نظامی بینالمللی برای غزه یا تشکیل یک نهاد حکومتی جدید به پایان رسید.
با این حال همۀ ۲۰ گروگان زنده در غزه به اسرائیل بازگشتند و حدود دو هزار فلسطینی زندانی و بازداشتی نیز آزاد شدند.