وزیر دفاع ایالات متحده روز سهشنبه هشتم مهر در گردهمایی بیسابقهای از فرماندهان بلندپایه نظامی این کشور در سراسر جهان، آنچه را که «دههها زوال» ناشی از سیاستهای ترویج تنوع و دربرگیری در ارتش آمریکا خواند، مورد انتقاد قرار داد.
پیتر هگست در افتتاحیهٔ این نشست در کوانتیکو، ویرجینیا، گفت: «رهبران سیاسی احمق و بیملاحظه جهت قطبنما را اشتباه تعیین کردند و ما راه خود را گم کردیم. ما به “وزارت ووک” تبدیل شدیم».
او اظهار داشت: ارتش ایالات متحده رهبران زیادی را به دلایل اشتباه بر اساس نژاد، سهمیههای جنسیتی و «اولینهای تاریخی» ارتقا داده است.
وزیر دفاع ایالات متحده گفت که پایان «فرهنگ ووک» را در ارتش اعلام می کند؛ یعنی باید به جای تکیه بر سهمیههای نژادی و جنسیتی فقط بر شایستگی، آمادگی رزمی و مهارت تمرکز شود و باید به جای نگرانی از جریحهدار شدن احساسات، بر سختگیری و انضباط سنتی نظامی تأکید شود.
هگست و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به طور ناگهانی فرماندهان ارشد نظامی این کشور در سراسر جهان را برای تشکیل جلسهای در پایگاهی در ویرجینیا فراخوانده بودند، بدون اینکه دلیل آن را تا صبح امروز علناً فاش کنند.
این گردهمایی در پایگاه نیروی دریایی در کوانتیکو، نزدیک واشینگتن، گمانهزنیهای زیادی را در مورد هدف و ارزش احضار تعداد زیادی از ژنرالها و دریاسالارها به یک مکان، که بسیاری از آنها در بیش از دوازده کشور از جمله مناطق جنگی در خاورمیانه و جاهای دیگر مستقر هستند، دامن زد.
جلسات بین افسران ارشد نظامی و رهبران غیرنظامی چیز جدیدی نیست. اما کارشناسان میگویند که مقیاس این گردهمایی، عجلهای که برای برگزاری آن به کار رفت و رمز و راز پیرامون آن به ویژه غیرمعمول است.
مارک کانسیان، مشاور ارشد مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی و سرهنگ بازنشستهٔ نیروی دریایی، گفت: «این تصور که وزیر قرار است با ژنرالها صحبت کند و دیدگاه خود را برای ادارهٔ وزارتخانه - و شاید همچنین برای استراتژی و سازماندهی - به آنها ارائه دهد، کاملاً منطقی است».
او گفت: «آنچه گیجکننده است این است که چرا این جلسه در چنین فاصلهٔ کوتاهی برگزار میشود، چرا حضوری برگزار میشود و چه چیزهای دیگری ممکن است در آن دخیل باشد».
اخبار مربوط به این جلسه که به طور ناگهانی برنامهریزی شده بود، روز پنجشنبه منتشر شد و شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، آن را تأیید کرد اما از انتشار جزئیات بیشتر خودداری کرد.
به نظر میرسید ترامپ وقتی خبرنگاران در اواخر همان روز در دفتر بیضی از او پرسیدند، از این موضوع خبر نداشت.
رئیسجمهور آمریکا گفت: «اگر من را بخواهند، آنجا خواهم بود، اما چرا این موضوع اینقدر مهم است؟»
او اظهار داشت که از دیدار رو در رو با فرماندهان ارشد ارتش آمریکا در دانشگاه تفنگداران دریایی در کوانتیکو استفاده خواهد کرد تا به آنها بگوید «ما آنها را دوست داریم».