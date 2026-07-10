آژانس بین‌المللی انرژی روز جمعه ۱۹ تیرماه اعلام کرد که با شروع مجدد عرضهٔ نفت از طریق تنگهٔ هرمز و کاهش قیمت‌ها، تقاضای جهانی این کالای استراتژیک شاهد «بهبود» و در حال افزایش است.

در گزارش ماهانه این آژانس آمده است: «بهبود تقاضای جهانی نفت در حال انجام است و انتظار می‌رود مصرف از پایین‌ترین سطح خود در ماه مه افزایش یابد».

این آژانس اعلام کرد: «عرضهٔ جهانی نفت در ماه ژوئن با افزایش قابل توجه چهار میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز به ۹۸ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است».

به گفته این نهاد، «از سرگیری جریان عرضهٔ نفت از طریق تنگهٔ هرمز، بهبود نسبی تولید خلیج فارس را تضمین کرد. با وجود این، تولید جهانی حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از سطح قبل از جنگ بوده است».

آژانس بین‌المللی انرژی همچنین پیش‌بینی خود را برای کاهش میزان تقاضای نفت در سال ۲۰۲۶ اندکی بهبود داد و یک میلیون بشکه در روز اعلام کرد. آژانس پیشتر به‌دلیل جنگ خاورمیانه، میزان کاهش تقاضای روزانه نفت را یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه پیش‌بینی کرده بود.

هم‌زمان با این اعلام، قیمت جهانی نفت در معاملات بازارهای اروپایی اندکی کاهش یافت و قیمت هر بشکه نفت برنت به حدود ۷۵ دلار و ۵۰ سنت رسید.

این کاهش قیمت به‌دنبال انتشار گزارش‌هایی از احتمال کاهش تنش‌ها میان ایران و آمریکا و عدم وقوع حملات تازه در پنج‌شنبه شب رخ داد. تنش‌های جدید بین دو کشور پیشتر باعث افزایش بیش از پنج درصدی قیمت جهانی نفت شده بود.

تا پیش از وقوع تنش و حملات جدید، داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشان می‌داد در روزهای اخیر شمار بیشتری از کشتی‌های حامل نفت و گاز طبیعی مایع عبور از تنگهٔ هرمز را از سر گرفته‌اند.

تنگهٔ هرمز که مسیر حیاتی انتقال نفت و گاز طبیعی مایع در جهان است، پس از حملات اخیر تهران به کشتی‌های تجاری و حملات تلافی‌جویانه آمریکا علیه ایران با کاهش تردد کشتی‌ها در این آبراه روبرو بوده است.

آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۱۹۷۴ و پس از بحران جهانی نفت تاسیس شد و وظیفه‌اش هماهنگی واکنش کشورهای عضو در برابر اختلال‌های بزرگ عرضه نفت، از جمله مدیریت ذخایر راهبردی نفت است.

این نهاد در واکنش به جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران بیش از ۴۰۰ میلیون بشکهٔ نفت از ذخایر اضطراری کشورهای عضوش را آزاد کرد.

اقتصادهای غربی ذخایر راهبردی نفت خود را از طریق آژانس بین‌المللی انرژی هماهنگ می‌کنند.