دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ تهران ۱۸:۲۲

«تا وقتی قانون حجاب اجباری وجود دارد، مقاومت مدنی علیه آن نیز هست»

صحبت‌های اخیر محمدرضا باهنر، عضو اصولگرای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یک مناظره به میزبانی وبسایت انتخاب حاشیه‌برانگیز شده است. آقای باهنر در این برنامه از «لازم الرعایت» نبودن قانون حجاب اجباری سخن گفته و اشاره کرده بود که « با رایزنی شورای امنیت ملی مصوبه مجلس موسوم به قانون عفاف و حجاب متوقف شده است». پس از این اظهارات بود که نمایندگان اصولگرای تندرو در مجلس، و فعالان رسانه‌ای این طیف به شدت به او تاختند. ارزیابی مهدیه گلرو فعال سیاسی جمهوری‌خواه ساکن سوئد را درباره این اظهارات محمدرضا باهنر بشنوید

