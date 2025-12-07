۱۸۰ نفر از استادان، پژوهشگران و کنشگرانِ حوزه‌های اقتصاد و علوم اجتماعی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان از او خواستند در کنار اصلاح قیمت بنزین، بودجهٔ عمومی کشور را «عادلانه و شفاف» کند.

امضاکنندگان این نامه که شنبه ۱۵ آذر منتشر شد، نوشته‌اند «اصلاح قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی اگر قرار است به عدالت منجر شود، باید با اصلاح هم‌زمان سمت هزینه‌های بودجه حکمرانی همراه باشد.»

بخشی از این نامه به پیشنهادهای امضاکنندگان اختصاص دارد که در بند نخست آن آمده است رئیس‌جمهور باید «بودجهٔ نهادهایی را که هیچ نقش و جایگاهی در ارائه خدمات عمومی ندارند و مشخص نیست چرا باید از منابع عمومی بهره‌مند شوند، بدون مماشات حذف کند».

امضاکنندگان نامه نوشته‌اند درحالی‌که «مردم در شرایطی بسیار دشوار زندگی می‌کنند و چشم‌انداز پیش رو نیز بهبود را نوید نمی‌دهد، اختصاص بودجه به فعالیت‌ها و نهادهایی که ارتباطی به منافع ملی ندارند، چه توجیهی دارد؟»

از آغاز حکومت جمهوری اسلامی، دولت‌ها در کنار بودجۀ رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بودجه‌های قابل توجهی را برای نهادهای عقیدتی و تبلیغی اختصاص داده‌اند تا در جهت تقویت ارزش‌های حکومتی و آرمان‌های انقلابی فعالیت کنند.

این نهادها که اغلب زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شوند، شامل سازمان‌هایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، و نمایندگی ولی فقیه در سپاه هستند که با اعزام روحانیان به مناطق مختلف، جلب مشارکت مردم در مناسبت‌ها و گسترش بینش سیاسی در دانشگاه‌ها و نهادهای نظامی، در خدمت اهداف تبلیغی حکومت قرار دارند.

در کنار فعالیت‌های داخلی، نهادهایی چون جامعه المصطفی العالمیه، مجمع تقریب مذاهب اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز که از بودجه عمومی کشور تغذیه می‌کنند، مأموریت تبلیغ و گسترش نفوذ مذهبی جمهوری اسلامی در خارج از کشور را بر عهده دارند. همچنین، دولت بودجه‌هایی را برای تولید آثار هنری و سینمای دینی و نیز آموزش و حمایت مالی از طلاب و روحانیون اختصاص می‌دهد.

در میان امضاکنندگان این نامه به مسعود پزشکیان، نام چهره‌های شناخته‌شده‌ای چون مسعود نیلی، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، محمدمهدی بهکیش، حسن درگاهی، داود سوری، مسعود روغنی زنجانی، محمد ستاری‌فر، طهماسب مظاهری، ولی‌الله سیف، حسین عبده‌تبریزی، پیروز حناچی، عباس آخوندی، علینقی مشایخی، فرهاد نیلی و اکبر کمیجانی به چشم می‌خورد.