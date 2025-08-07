جامعه ایران در بستر فروپاشی اجتماعی است. این تعریف احمد بخارایی، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران، از وضعیت جامعه ایران در یک دهه گذشته است. اما بعد از حمله اسرائیل به ایران و جنگ ۱۲ روزه، این جامعه چه تغییری کرده و به چه سمتی می‌رود؟