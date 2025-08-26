بقائی: برنامه روشنی داریم تا «مکانیسم ماشه» اتفاق نیفتد

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه گفت منافع ملی «خطوط قرمز» ایران در مذاکرات با اروپا است و دولت در صدد «تقلیل دادن تبعات سازوکار ماشه نیست».

آقای بقائی در مورد بازگشت تحریم‌های سنگین به‌دلیل فعال شدن مکانیسم ماشه گفت که جمهوری اسلامی «به خوبی به تبعات نامطلوب چنین اتفاقی واقف است» و «برنامه روشنی داریم و تلاش‌های گسترده‌ای را به کار گرفتیم که چنین اتفاقی نیفتد.»

او در نشست خبری سه‌شنبه ۴ شهریور خود دربارهٔ اقدامات دستگاه دیپلماسی برای جلوگیری از اجرایی شدن مکانیسم ماشه، گفت: به هیچ وجه چنین نیست که ما درصدد تخفیف اهمیت آنچه که موسوم به سازوکار بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت باشیم. در این مرحله تمرکز ما بر جلوگیری از بروز اقداماتی است که ممکن است برای کشور هزینه‌ساز شود.»

مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند غنی‌سازی حق ایران است و آنها حاضر نیستند درباره توقف آن مذاکره کنند.

این در حالی است که فرانسه، آلمان و بریتانیا به عنوان طرف‌های اروپایی توافق برجام هشدار داده‌اند اگر ایران به میز مذاکره بازنگردد، سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه» را برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران فعال خواهند کرد.

اسماعیل بقائی اما توضیحی دربارهٔ روش‌های جلوگیری از این روند نداد.

به گزارش خبرگزاری فارس وی در ادامه تأکید کرد: «آگاه به تبعات نامطلوب چنین اتفاقی هستیم. وقتی می‌گوییم به هیچ عنوان طرف‌های اروپایی از صلاحیت قانونی و اخلاقی برای توسل به این سازوکار برخوردار نیستند یعنی نه تنها تأیید نمی‌کنیم بلکه نگران تبعاتش هستیم.»

او افزود: «آنچه دوستان در وزارت خارجه گفته‌اند این است که اجازه ندهیم این موضوع به جنگ روانی علیه مردم تبدیل شود. در عین حال وقتی قائل هستیم چنین حقی وجود ندارد و طرف‌های اروپایی مجاز نیستند که از این سازوکار برای بازگرداندن قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت استفاده کنند حتماً برنامه روشنی داریم و تلاش‌های گسترده‌ای را به کار گرفتیم که چنین اتفاقی نیفتد.»





این در حالی است که علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و عباس عراقچی در روزهای اخیر گفتند که بازگشت تحریم‌های جهانی علیه ایران وضع سخت‌تری را در مقایسه با شرایط کنونی به کشور تحمیل نخواهد کرد.

اسماعیل بقائی گفت وزارت خارجه تنها خواسته است که این موضوع «به ابزار یک جنگ روانی علیه شهروندان ایران تبدیل نشود» و «در حد خودش به آن پرداخته شود».

خبرگزاری رویترز سه‌شنبه پیشاپیش نشست ژنو به نقل از یکی از دیپلمات‌های تروئیکای اروپایی نوشت «ما خواهیم دید که آیا ایرانی‌ها قابل اعتماد هستند یا این‌که می‌خواهند ما را سر کار بگذارند» و خواهیم دانست که آیا پذیرش شرایطی که ما برای تمدید مهلت (پیش از فعال کردن «سازوکار ماشه») تعیین کرده‌ایم، پیشرفتی داشته است یا نه».

به نوشته رویترز، مقامات غرب ارزیابی می‌کنند که جمهوری اسلامی با تاکتیک‌های مذاکراتی و طولانی کردن گفت‌وگوها برای خود زمان خریده اما سه کشور اروپایی در نشست امروز می‌خواهند مشخص کنند که آیا این رویکرد در شرایط کنونی نیز ادامه دارد یا نه.

هم‌زمان با نشست ژنو؛ ایران بررسی پیش‌نویس روسیه برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ را تأیید کرد

هم‌زمان با روز سه‌شنبه، چهارم شهریور که موعد دیدار مقاماتی از جمهوری اسلامی ایران، فرانسه، آلمان و بریتانیا در ژنو در خصوص سرنوشت «مکانیسم ماشه» است، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران پیش‌نویس پیشنهادی روسیه برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ را بررسی می‌کند.

اسماعیل بقائی گفت ایران در جریان این پیشنهاد روسیه قرار گرفته، در حال بررسی آن است و موضع خود در این زمینه را بعداً اعلام خواهد کرد.

خبرگزاری‌ها گزارش دادند که پس از مذاکره تلفنی روزهای گذشته میان مسعود پزشکیان با ولادیمیر پوتین، روسیه پیش‌نویس قعطنامه تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را به این نهاد ارائه می‌کند. مهلت این قطعنامه ماه آینده به پایان می‌رسد.

در حالی تهران از بررسی پیشنهاد روسیه خبر داد که عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در روزهای گذشته گفت تهران پیشنهاد سه کشور اروپایی برای تمدید مهلت پیش از بازگشت «سازوکار ماشه» را رد می‌کند زیرا این کشورها «صلاحیت آن را ندارند و لذا، فاقد صلاحیت برای تمدید این مهلت نیز هستند».

سه دولت اروپایی به ایران فرصت داده‌اند تا ۹ شهریور، هفته آینده، مذاکره با آمریکا را آغاز کرده و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سربگیرد تا از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بر اساس «سازوکار ماشه» جلوگیری شود.

سه کشور اروپایی در نشست دو هفته پیش با تهران که ناموفق بود، حاضر بودند این مهلت را شش ماه دیگر تمدید کنند.

مذاکرات روز سه‌شنبه در ژنو برای جمهوری اسلامی حساس خواهد بود. وزارت خارجه ایران مجید تخت‌روانچی را که رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایرانی در گفت‌وگوهای ناکام دو هفته پیش بود، امروز هم‌راهی ژنو کرده تا با معاونان وزارت‌خارجه‌های تروئیکای اروپایی، یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا، گفت‌وگو کند.