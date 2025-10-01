جان باختن سمیه رشیدی، زندانی محبوس در زندان قرچک، بار د یگر نگاه‌ها را متوجه این زندان کرده است؛ زندانی که برای جرایم عمومی چون قتل و سرقت و مواد مخدر ساخته شد و به دلیل وضعیت نابسامان غیربهداشتی، کمبود امکانات و اقدامات تنبیهی سرسختانه به‌ عنوان تبعیدگاه بسیاری از زندانیان سیاسی و مدنی هم شناخته می‌شود. در این گزارش ویژه در گفتگو با زندانیان سابق قرچک به وضعیت حاکم بر این زندان پرداخته‌ایم.