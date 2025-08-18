مقام‌های جمهوری اسلامی وجود زندانی سیاسی را انکار کرده و محکومیت‌ها را «امنیتی» می‌دانند، در حالی که قانون جرم سیاسی از سال ۱۳۹۵ تصویب شده اما عملاً اجرا نمی‌شود. حقوقدانان این قانون را ناکافی و پرانتقاد می‌دانند. موضوع اصلی این است که تعریف جرم سیاسی در ایران با استانداردهای بین‌المللی متفاوت است و به همین دلیل زندانیان سیاسی در عمل به رسمیت شناخته نمی‌شوند. جرم سیاسی چیست؟ در کشورهای دیگر چگونه تعریف شده و در ایران قانون‌گذار چه نگاهی در تعریف جرم سیاسی داشته و اساساً چرا وجود زندانی سیاسی در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود؟ این پرسش‌ها را فرشته قاضی از رادیوفردا با حسین بیات، حقوقدان و عضو هیئت مدیره انجمن حقوق اساسی ایران در تهران در میان گذاشته است.