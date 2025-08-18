لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ تهران ۱۱:۱۲

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

چرا جمهوری اسلامی زندانی سیاسی را به‌رسمیت نمی‌شناسد؟

چرا جمهوری اسلامی زندانی سیاسی را به‌رسمیت نمی‌شناسد؟
Embed
چرا جمهوری اسلامی زندانی سیاسی را به‌رسمیت نمی‌شناسد؟

No media source currently available

0:00 0:20:00 0:00
لینک مستقیم

مقام‌های جمهوری اسلامی وجود زندانی سیاسی را انکار کرده و محکومیت‌ها را «امنیتی» می‌دانند، در حالی که قانون جرم سیاسی از سال ۱۳۹۵ تصویب شده اما عملاً اجرا نمی‌شود. حقوقدانان این قانون را ناکافی و پرانتقاد می‌دانند. موضوع اصلی این است که تعریف جرم سیاسی در ایران با استانداردهای بین‌المللی متفاوت است و به همین دلیل زندانیان سیاسی در عمل به رسمیت شناخته نمی‌شوند. جرم سیاسی چیست؟ در کشورهای دیگر چگونه تعریف شده و در ایران قانون‌گذار چه نگاهی در تعریف جرم سیاسی داشته و اساساً چرا وجود زندانی سیاسی در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود؟ این پرسش‌ها را فرشته قاضی از رادیوفردا با حسین بیات، حقوقدان و عضو هیئت مدیره انجمن حقوق اساسی ایران در تهران در میان گذاشته است.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG