وزیر دفاع پیشین اسرائیل میگوید هر گونه حملهٔ بعدی احتمالی اسرائیل به ایران باید منجر به حذف علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، شود.
همزمان، رسانههای اسرائیل جزئیات بیشتری از طرحهای عملیاتی اجرا شده در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران را منتشر کردهاند، بدون اینکه توضیح دهند چه دلایلی در پشت پردهٔ این «افشاگریها» وجود دارد و آیا این امر به مفهوم آن است که این شیوههای عملیاتی در حملات آتی تکرار نخواهد شد یا دیگر رویکردی «سوخته» به حساب خواهد آمد.
اینها در حالی است که ارتش اسرائیل از یک سو تدارکات برای گسترش عملیات نظامی در شهر غزه را در روزهای اخیر افزایش داده و همزمان با بالا گرفتن درگیریها بین اسرائیل و حوثیهای زیدی متحد جمهوری اسلامی ایران در یمن، اسرائیل نخستوزیر و دو سوم از وزیران دولت وابسته به حوثیها را در یک بمباران سنگین در صنعا کشته است.
گالانت: هر طرح نظامی آتی در قبال ایران باید منجر به «حذف رهبر» شود
یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، که طرحهای حمله به ایران در زمان وزارت او تهیه و نهایی شده بود، هشتم شهریور در شبکهٔ ۱۲ تلویزیون اسرائیل گفت ایران در حال حاضر کار بر روی برنامهٔ موشکی بالستیک خود را از سرگرفته و این موشکها «تنها سلاح نسبتا مؤثر آنهاست».
به گفتهٔ این ژنرال ذخیره، حملات اسرائیل و آمریکا برنامهٔ هستهای ایران را «سالها» عقب برده است. اما این نوع فعالیتهای ایران باید پیوسته زیر رصد اسرائیل باشد. او تأکید کرد که کشورش سامانههای دفاع هوایی ایران را به کل از کار انداخت و به توانمندی موشکی ایران نیز لطمه زد.
گالانت گفت: پاسخ من به سئوالها در مورد اینکه آیا دور دیگری از جنگ با جمهوری اسلامی در راه است یا نه، خواهم گفت: بله، و اسرائیل «باید هرچه زودتر برای این امر آماده باشد».
به گفتهٔ او، دور بعدی چنین جنگی «کاملا متفاوت» خواهد بود و در صورت آغاز این کارزار، این بار «حذف خامنهای» باید در دستور کار ارتش قرار گیرد.
یوآو گالانت افزود: عملیاتی که ابتدا توسط اسرائیل برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی تهیه شده بود، بیشتر به عملیاتهای موساد تکیه داشت و برنامهای «بیش از حد پیچیده» بود که با وجود هزینه مالی زیاد، او آن را فاقد توان وارد کردن ضربات مهلک بر پیکره جمهوری اسلامی تشخیص داد و لذا «امان»، سازمان اطلاعات نظامی ارتش، را مأمور تهیه طرح جدیدی کرد.
او گفت: در اواسط تابستان دو سال پیش به این نتیجه رسید که تنها یک راه قابل اجرا و مؤثر وجود دارد؛ استفاده از تمام توان نیروی هوایی اسرائیل جهت ایجاد یک دالان امن هوایی برای جنگندهها تا از غرب ایران وارد شده و به تهران و دیگر نقاط برسند.
به گفتهٔ وزیر دفاع پیشین اسرائیل، در آن زمان ارزیابی میشد که در صورت تهاجم به ایران، حزبالله لبنان هنوز یک عامل مهم و قوی خواهد بود و هر طرحی برای حمله به ایران مستلزم آمادگیهای جامع برای حمله به حزبالله نیز بود.
یوآو گالانت اظهارات نفتالی بنت و بنی گانتس، نخستوزیر سابق و وزیر دفاع پیشین در خصوص سهم مهم آنها در برنامهریزی جنگی در برابر ایران را رد کرد و گفت آنها کسانی بودند که تجهیزات نظامی اسرائیل را به اوکراین دادند اما دستوری برای تولید یک گلوله توپ بیشتر در اسرائیل نداده بودند.
جزئیات شب «حذف» امیرعلی حاجیزاده
در این میان، وای.نت، سایت روزنامه یدیعوت آحرونوت، روز دهم شهریور گزارش داد که کشتن امیرعلی حاجیزاده، فرمانده وقت نیروی هوافضای سپاه پاسداران، برای اسرائیل در آغاز عملیات نظامی خود در ایران بالاترین اهمیت را در میان فهرست افراد هدف داشت.
این گزارش جزئیاتی از عملیات نیروی هوایی اسرائیل را در بامداد ۲۳ خرداد شرح داده و میگوید جنگندههای اسرائیلی که ابتدا برای حذف امیرعلی حاجیزاده به سوی خانه او در پرواز بودند، تغییر مسیر دادند و به سوی ستاد فرماندهی نیروی هوافضا و مخفیگاه این نیرو رفتند.
بر اساس این گزارش، حاجیزاده ظاهراً ابتدا از طریق حزبالله لبنان مطلع شده بود که آن شب، شب حملهٔ اسرائیل به ایران است اما بعد از تشکیل نشستی در ستاد خود به این باور رسید که خبر دریافتی نادرست است و در پایان جلسه، رفت که نماز بخواند و بعد به خانه برود.
گزارش وای.نت حاکی است که فرماندهی عملیات نیروی هوایی اسرائیل به تمامی ۱۴۰ جنگندهٔ اسرائیلی که در آسمان ایران بودند، فرمان داد سیستم راداری خود را روشن کنند تا بر صفحات راداری ایران ظاهر شوند و حاجیزاده در محل بماند.
او و دیگر فرماندهان دقایقی بعد در بمباران این ستاد کشته شدند.
نفتالی بنت: هرچیزی کمتر از خلع سلاح کامل ایران یک شکست است
نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل، به کشورهای اروپایی گفته است باید مراقب باشند، زیرا ایران در یک ماه مهلتی که تا پیش از برقراری سازوکار ماشه و بازگرداندن تحریمها دارد، «به فریبکاری و تاکتیکهای همیشگی خود برای خرید زمان متوسل خواهد شد».
آقای بنت با استقبال از فعالسازی روند مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان گفت این یک گام مهم و قابل توجه است؛ ایران دو گزینه دارد: یا خلعسلاح کامل هستهای و تروریسم، یا روبهرو شدن با تحریمهای فلجکننده.
به گفتهٔ این سیاستمدار، قانع شدن به هر چیزی که کمتر از غنیسازی اورانیوم ایران در حد صفر باشد، منجر به تعطیلی کامل برنامه هستهای نشود، تهدید موشکی ایران را کامل قلع و قمع نکند و حمایت ایران از تروریسم را به صورت کامل از بین نبرد، تسلیم شدن تعبیر خواهد شد و تنها بحرانهای بسیار بزرگتر را در پی خواهد آورد.
نفتالی بنت در نظرسنجیهای اخیر کماکان به عنوان سیاستمداری مطرح است که احتمال دارد در انتخابات بعدی اسرائیل یک رقیب جدی برای بنیامین نتانیاهو باشد.
«سازوکار ماشه» یک ضربه جدی است اما «سقوط رژیم ایران را به دنبال ندارد»
دنی سیترینوویچ، مسئول پیشین میز ایران در سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، در مقالهای در روزنامه «اسرائیلهیوم» نوشت: آسیب اقتصادی به ایران در نتیجهٔ برقراری تحریمها پس از نهایی شدن سازوکار ماشه یک امر حتمی است و عواقب منفی دارد و از جمله ممکن است به توان صادرات نفت ایران به چین آسیب بزند اما این لطمه خیلی چشمگیر نخواهد بود.
به نوشته او، این اقدام به تشدید مناسبات پرتنش کنونی میان ایران و آلمان، بریتانیا و فرانسه منجر خواهد شد و عواملی را در حاکمیت ایران تقویت خواهد کرد که خواهان تکیه بر «جنوب جهانی» یعنی روسیه و چین هستند، اما این تحریمها و عواقب آن هنوز در حکم زدن «میخ آخر بر تابوت سپاه پاسداران نیست» و منجر به ساقط شدن نظام حاکم بر ایران نخواهد شد.
این نظامی پیشین ابراز تردید کرده که جمهوری اسلامی درها را به روی مذاکرات ببندد و تلاش خواهد کرد که گزینهٔ دستیابی به یک توافق با غرب را- حتی اگر یک گزینهٔ ضعیف باشد- حفظ کند.
شای هر- تسوی، رئیس بخش بینالملل و خاورمیانه در مؤسسهٔ سیاست و راهبردی دانشگاه رایخمن در اسرائیل نیز به روزنامه «معاریو» گفت هرچند سرنوشت سقوط حکومت بشار اسد و ضربات مهلکی که اسرائیل بر حزبالله وارد کرد، ممکن است سران تهران را به فکر برداشتن گامهایی در مسیر دستیابی به سلاح هستهای برای تضمین بقای حکومت خود انداخته باشد، اما رهبری جمهوری اسلامی آگاه است که با هرگونه تلاش برای احیای برنامه هستهایش، نظام خود را در معرض حملات جدید قرار میدهد.
به گفتهٔ آقای هر-تسوی، تهدیدهای خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح هستهای لفاظی است.
او گفت ایران تا هنگامی که به ایدئولوژی افراطی خو در خصوص نابودی اسرائیل پابیند است، همچنان یک تهدید راهبردی برای این کشور به حساب میآید و از این رو، اسرائیل در کنار آمادگی نظامی برای یک جنگ احتمالی دیگر با ایران باید با دولت آمریکا بر سر شرایط خود در هر مذاکرات احتمالی آتی میان واشینگتن و تهران کار کند تا اطمینان یابد که فشار بینالمللی بر تهران کم نمیشود و از سوی دیگر مطمئن شود که شرایط هر توافق احتمالی با ایران به حد کافی سختگیرانه خواهد بود تا مانع از احیای برنامه هستهایش شود.
ایران در آیندهٔ نزدیک «در حمله به اسرائیل پیشدستی نخواهد کرد»
اهود خِمو، مفسر دنیای عرب در شبکهٔ ۱۲ تلویزیون اسرائیل، برخی ارزیابیهای مطرح شده در اسرائیل در خصوص احتمال پیشدستی جمهوری اسلامی در انجام حمله به این کشور را رد کرد.
او گفت اسرائیل هنوز برتری هوایی در آسمان ایران دارد و جمهوری اسلامی با معضلات بزرگی مانند کمبود آب و برق برای شهروندان روبهروست و هنوز نتوانسته درک کند که اسرائیل چگونه به ساختار امنیتی آن نفوذ کرده بود و حفرههای امنیتی در تشکیلاتش هنوز پر نشده است.
به گفتهٔ آقای خمو، ورود احتمالی ایران به دور جدید جنگ با ابتکار خود تهران یک ماجراجویی جدی محسوب خواهد شد که سران جمهوری اسلامی واقف هستند که خطر اساسی متزلزل شدن پایههای حکومتشان را بهدنبال خواهد داشت.
این مفسر گفت تهران دربارهٔ ورود به جنگ تازه با اسرائیل مردد خواهد بود اما از نظر اسرائیل قطعی است که کارزار نظامی این کشور در قبال ایران «هنوز تمام نشده است».
حساب و کتاب مالی دولت نتانیاهو و اسرائیل در دست یک ایرانیتبار
در بحبوحهٔ جنگهای اسرائیل در منطقه که از جمله علیه گروه افراطی حماس در غزه و حوثیهای یمن ادامه دارد و ارتش و نهادهای نظامی و امنیتی این کشور به تازگی از یک جنگ پرهزینه با جمهوری اسلامی ایران بیرون آمدهاند، یک چهرهٔ ایرانیتبار در اسرائیل به ریاست بخش بودجه در وزارت دارایی این کشور منصوب شده است.
سرتیپ ذخیره ارتش، مهران فروزانفر، از یک ماه و نیم پیش از سوی بتسالئل اسموتریچ، وزیر دارایی، برای انتصاب به این مقام ارشد مالی پیشنهاد شده بود.
روزنامه اسرائیلی «گلوبز» روز ۱۱ شهریور نوشت نهایی شدن انتصاب مهران فروزانفر در این جایگاه پرقدرت در وزارت دارایی، به دلیل آنکه بعد از خدمت در ارتش مشاور راهبردی و مالی نهادهای مالی بزرگ و دارنده سهام در شرکتهای بیمه بود، تا کنون با مانع روبهرو بود، اما او این هفته قراردادی امضا کرد که از کار در بخش خصوصی فعلا خودداری خواهد کرد تا تضاد منافع بوجود نیاید.
مهران فروزانفر ۵۸ ساله، سال ۱۹۶۹ میلادی زمانی که سه ساله بود و ایران در دورهٔ حکومت پهلوی هنوز روابط رسمی با اسرائیل داشت، با خانواده خود به این کشور مهاجرت کرد.
او که ۲۶ سال در ارتش اسرائیل بود، پیشتر مشاور مالی در ریاست ستاد ارتش و رئیس بخش بودجه در وزارت دفاع اسرائیل بوده است.
موضوع بودجه دولت و نهادهای نظامی و امنیتی اسرائیل در دوره جاری به دلیل شرایط جنگی حاکم بر این کشور اهمیت بیشتری یافته است.
تدریس زبان فارسی در چهار دبیرستان اورشلیم
همزمان با گشایش سال تحصیلی جدید در مدارس اسرائیل، رسانه شهرداری اورشلیم از تدریس زبان فارسی در چهار دبیرستان این شهر به نوجوانان برای آماده کردن آنها جهت پیوستن به واحدهای اطلاعاتی ارتش پس از آغاز به خدمت وظیفه خبر داد.
خانم دبورا شریفیان بِخار، زاده ایران، طرحی را در دبیرستانهای اسرائیل پیش میبرد که از سوی پینی شمیلوویچ، یک مقام پیشین وزارت دفاع اسرائیل، پنج سال پیش با عنوان «مطالعات امنیتی و اطلاعاتی، مسیر ایران» برنامهریزی شد و اکنون خود او بازنشسته شده است.
این طرح ابتدا پنج سال پیش در دبیرستانی در بندر ایلات اجرا شد و سال گذشته در مدارسی در شهرهای بئرشبع و حولون وارد دروس دانشآموزان شد.
دانشآموزان علاقمند در کلاسهای دهم تا دوازدهم باید سه سال پیاپی این دوره را بگذرانند و غیر از زبان فارسی با سایر تحولات ایران نیز آشنایی یابند تا برای کار در یگانهای اطلاعاتی ارتش در ارتباط با ایران آماده شوند.
به گفتهٔ خانم شریفیان، این طرح غیر از آموزش مهارت خواندن و نوشتن زبان فارسی، تحلیل دادهها و تفکر اطلاعاتی در ارتباط با ایران را نیز در میان دانشآموزان رشد میدهد.
دبیران این رشته نیروهای ذخیره ارتش هستند و از سایر نیروهای ذخیره نیز که قبلاً در یگانهای اطلاعاتی مرتبط با ایران کار کردهاند، برای همکاری آموزشی در سال پیش رو دعوت شده است.