موج جدید آنفلوآنزا در ایران؛ چه باید کرد؟

بسیاری از استان‌های ایران درگیر آنفلوآنزا شده‌اند و به‌گفتهٔ مقام‌های وزارت بهداشت، موج ابتلا به عفونت‌های تنفسی در ایران شتاب گرفته و در بسیاری از استان‌ها از آستانهٔ هشدار عبور کرده ‌است. افزایش مراجعه به مراکز درمانی، تکمیل شدن ظرفیت بیمارستان‌ها در برخی زمان‌ها و بروز علائم گوارشی و تب‌های طولانی، زنگ خطر جدی موج جدید آنفلوآنزا است. رادیو فردا در گفت‌وگو با دکتر سحر مطلّبی، کارشناس بهداشت عمومی در سوئد، دربارهٔ این بیماری و نحوهٔ مقابله با آن سؤال کرده است.