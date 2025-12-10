لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ تهران ۱۱:۳۷

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

موج جدید آنفلوآنزا در ایران؛ چه باید کرد؟

موج جدید آنفلوآنزا در ایران؛ چه باید کرد؟
Embed
موج جدید آنفلوآنزا در ایران؛ چه باید کرد؟

No media source currently available

0:00 0:09:47 0:00
لینک مستقیم

بسیاری از استان‌های ایران درگیر آنفلوآنزا شده‌اند و به‌گفتهٔ مقام‌های وزارت بهداشت، موج ابتلا به عفونت‌های تنفسی در ایران شتاب گرفته و در بسیاری از استان‌ها از آستانهٔ هشدار عبور کرده ‌است. افزایش مراجعه به مراکز درمانی، تکمیل شدن ظرفیت بیمارستان‌ها در برخی زمان‌ها و بروز علائم گوارشی و تب‌های طولانی، زنگ خطر جدی موج جدید آنفلوآنزا است. رادیو فردا در گفت‌وگو با دکتر سحر مطلّبی، کارشناس بهداشت عمومی در سوئد، دربارهٔ این بیماری و نحوهٔ مقابله با آن سؤال کرده است.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG