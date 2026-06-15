مناشه امیر: اگر اسرائیل در خطر باشد و از کمک آمریکا برخوردار نشود راساً اقدام میکند
ایتامار بِنگِویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، روز دوشنبه توافق میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه، از جمله در لبنان، را تقبیح کرد و در کانال تلگرامیش تاکید کرد که «توافق ترامپ ما را متعهد نمیکند. ما طرف این توافق نیستیم و این توافق، امنیت ما را تضمین نمیکند». اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، نیز روز دوشنبه در بیانیهای گفت که اسرائیل از مناطقی که در لبنان تصرف کرده است عقبنشینی نخواهد کرد و اگر ایران بهدلیل تحولات لبنان به اسرائیل حمله کند، اسرائیل پاسخ خواهد داد. در این ارتباط دیدگاه و ارزیابی مناشه امیر، تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار در اسرائیل را بشنوید.
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