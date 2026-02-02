لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ تهران ۲۰:۵۶

گفت‌وگو با بستگان جهانبخش حصارفیروزه؛ «اسلحه را به پشت‌اش چسبانده و شلیک کردند»

بستگان جهانبخش حصارفیروزه به رادیوفردا گفته‌اند که او ۱۹ دی در چهارراه شریف‌آباد شیراز هدف شلیک مستقیم قرار گرفت و ۲۳ دی جان باخت. جهانبخش حصارفیروزه متولد هفتم خرداد ۱۳۳۴ بود. کامیون‌دار بود اما در سال‌های اخیر یک مغازه لوازم ساختمانی داشت. یکی از بستگان آقای حصارفیروزه به رادیوفردا گفت که «شب ۱۹ دی،‌ او وقتی می‌بیند به مردم شلیک می‌کنند جلو رفته، ‌به یکی از ماموران می چسبد و تلاش می‌کند جلوی شلیک به مردم را بگیرد. که همان موقع یک مامور دیگر تفنگش را از پشت،‌ به پشت او می‌چسباند و به او شلیک می‌کند». به گفته او،‌ جهانبخش حصار فیروزه «خود را به خانه می‌رساند و پس از انتقال به بیمارستان چند بار تحت جراحی قرار می گیرد. کلیه راست از بین رفته بود و بخشی از روده‌ها هم تخلیه شدند. دکتر گفته بود که بیش از ۸۰ گلوله ساچمه‌ای خورده. در نهایت ۲۳ دی جان باخت». پیکر جهانبخش حصار فیروزه در حضور چهار مأمور امنیتی و تنها شش عضو خانواده‌اش به خاک سپرده شد. او، به گفتهٔ بستگانش، همیشه مخالف نظام جمهوری اسلامی بود.

