حزب «توسعه ملی ایران» روز پنجشنبه اول آبان در بیانیهای وضعیت کنونی کشور را «فرساینده» توصیف و مقامهای جمهوری اسلامی را به «کوتاهی» و «فرصتسوزی» متهم کرد.
به گفتهٔ این حزب اصلاحطلب، وضعیت جاری ایران ناشی از «عدم درک» مقامهای تهران از مناسبات قدرت در عرصه جهانی و «تأثیر پذیری از فشارهای باندهای قدرت و ثروت داخلی» است.
به گزارش سایت «امتداد»، حزب توسعه ملی ایران میافزاید: امروز بیش از هر زمانی میتوان «آثار ناگوار سیاستهای غلط گذشته، امتگرایی خیالاندیشانه و بیگانه با واقعیات بینالمللی، منطقهای و ملی و هدفگذاریهای فراتر از ظرفیت و توان ملی» را در همه عرصهها و سطوح داخلی و خارجی کشور مشاهده کرد.
حکومت جمهوری اسلامی در بیش از دو دهه گذشته بهدلیل دنبال کردن برنامه پرهزینهٔ هستهای و حمایت از گروههای شبهنظامی خارجی که به گفتهٔ غرب، موجب بیثباتی در منطقهٔ خاورمیانه شده، هدف تحریمهای گسترده قرار گرفته است.
توافق تهران با قدرتهای جهانی موسوم به «برجام» نیز با خروج ایالات متحده از آن عملاً بیاثر ماند و شهریور امسال، سه کشور اروپایی «سازوکار ماشه» برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل را کلید زدند که این تحریمها از پنجم مهر اجرایی شد.
به گفتهٔ بسیاری از تحلیلگران و گزارشهای رسانهای، وضعیت ایران از زمان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل در تابستان امسال «بلاتکلیف» بوده و احتمال ازسرگیری درگیری میان دو کشور بهدلیل عدم مذاکره ایران، قوت گرفته است.
حزب توسعه ملی در بیانیهٔ خود تصریح کرده که «خطاهای محاسباتی در ارزیابی قوا و مشروط کردن منافع و مصالح کشور به منازعات بینالمللی، و متحمل شدن هزینههای هنگفت در این راه نه تنها دستاورد مثبتی برای ایران نداشته، بلکه کشور را عملاً از مسیر رشد و توسعه خارج ساخته و با حاکم کردن وضعیت نه جنگ و نه صلح، امور کشور را به حالت تعلیق درآورده است».
به گفتهٔ این حزب، «اصرار بر یکجانبهگرایی شرقگرایانه به جای تلاش برای برقراری روابط متوازن با همه قدرتها اعم از روسیه و چین و اروپا و آمریکا، و هدفگذاری اتحاد راهبردی با کشوری مانند روسیه که تداوم تنش میان ایران با آمریکا و اروپا و نگهداشتن ایران در وضعیت نه جنگ و نه صلح را به سود منافع راهبردی خود میداند، جز تحمیل خسارتهای جبرانناپذیر بر کشور دستاوردی برای ایران نداشته است».
حزب توسعه ملی ایران تنها راه برونرفت از وضعیت «فرساینده» فعلی را اتخاذ شعار «اول ایران» و همچنین «تنشزدایی با کشورهای جهان به ویژه آمریکا، برقراری روابط متوازن با همه قدرتهای جهانی و نیز کشورهای مهم منطقه و اتخاذ بیطرفی فعال در قبال کانونهای منازعه میان قدرتها» دانسته است.
این حزب در سال ۱۳۹۶ توسط اعضای سابق سازمان «مجاهدین انقلاب اسلامی» تأسیس شد.