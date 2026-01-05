سخنگوی دولت مسعود پزشکیان همزمان با اجراییشدن حذف ارز ترجیحی در ایران، خبر داد که از هفتهٔ آینده قیمت کالاهای اساسی در کشور دستکم بین «۲۰ تا ۳۰ درصد» افزایش خواهد یافت.
فاطمه مهاجرانی روز دوشنبه ۱۵ دی در یک گفتوگویی تلویزیونی، جزئیاتی از «طرح جدید معیشتی» دولت اعلام کرد که به گفتهٔ او برای مهار این افزایش قیمتها اجرا میشود.
او گفت: در طرح جدید، پرداخت یارانهٔ نقدی شناور معادل یک میلیون تومان در ماه به ازای هر شهروند ساکن ایران در نظر گرفته شده و در مرحلهٔ اول، به صورت اعتباری چهارماهه تا پایان فروردین سال آینده واریز میشود.
خانم مهاجرانی ادعا کرد که تخصیص یارانهٔ نقدی یا اعتباری یک میلیون تومانی، برای جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله روغن، مرغ و تخم مرغ در نظر گرفته شده است.
این در حالیاست که در همین روز و همزمان با تکنرخی شدن دلار به بهای ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان، قیمت برخی از کالاهای اساسی شاهد افزایش دو تا سه برابری بوده و برخی از این اقلام در اکثر فروشگاهها ناموجود شده و شماری از فروشگاهها هم روغن خوراکی را سه برابر قیمت قبل میفروشند.
کانال تلگرامی «اعتراض مدنی بازار» به نقل از مشاهدات میدانی گزارش داده که «قیمت روغن، برنج، نان، بنزین، تخممرغ، گوشت و مرغ بهصورت چندبرابری افزایش یافته و از جمله «روغن پنج کیلویی از حدود ۵۶۰ هزار تومان به نزدیک دو میلیون تومان رسیده است».
این کانال تلگرامی، همزمان از افزایش تعرفههای برق، گاز و آب خبر داده است.
از سوی دیگر برخی از اعضای مجلس شورای اسلامی به طرح معیشتی دولت اعتراض کردهاند؛ ازجمله حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، که روز دوشنبه در صحن علنی گفت: «با این بودجهٔ تورمی و آزادسازی قیمتها، چند سال بعد با یک میلیون تومان حتی نمیتوانید پفک بخرید».
این اقتصاددان و سرپرست پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب به دولت مسعود پزشکیان هشدار داد که «آیا یارانه ۴۵ هزار تومانی دولت احمدینژاد و ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی دولت سیزدهم را فراموش کردهاید؟»
بسیاری از ناظران و کارشناسان اقتصادی دربارهٔ احتمال بروز «ابر تورم» در ایران هشدار میدهند.
روز دوشنبه و بهدنبال اعلام اجرای سیاست ارز تکنرخی، بازار آزاد ایران هم شاهد رشد فزایندهٔ نرخ برابری ارزهای عمده بود و ازجمله بهای دلار آمریکا از ۱۴۴ هزار تومان هم عبور کرد.
در این روز، بهای هر یورو از ۱۶۸ هزار تومان گذشت و هر پوند انگلیس هم به بیش از ۱۹۴ هزار تومان رسید.
روز دوشنبه بهای هر سکه طلای طرح امامی هم تا ۱۶۳ میلیون تومان اوج گرفت.
این در حالیاست که همزمان با دور تازهٔ اعتراضات سیاسی-اقتصادی در ایران که از هفتم دی آغاز شد، و بهدنبال تغییر رئیس بانک مرکزی، تا حدی از شتاب افزایش بهای ارز کاسته شده و نرخ برابری دلار تا ۱۳۵ هزار تومان هم افت کرده بود.