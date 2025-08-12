نیروی انتظامی ایران از دستگیری ۲۱ هزار «مظنون» در جنگ ۱۲ روزه خبر داد

هشت هفته پس از آغاز جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی، سخنگوی پلیس ایران اعلام کرد در جریان آن جنگ ۱۲ روزه حدود ۲۱ هزار نفر از شهروندان ایران به عنوان «مظنون» دستگیر شدند.
این بالاترین رقم اعلام شده در خصوص ایرانیان بازداشت شده در جریان آن جنگ است. تا پیش از این بیشترین آمار برای افراد بازداشتی حدود ۲ هزار نفر عنوان شده بود.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سهشنبه، ۲۱ مرداد، گفت در جریان جنگ و حملات موشکی تماس با مرکز ۱۱۰ پلیس ۴۱ درصد افزایش یافت که این «مشارکت مردمی» «منجر به وصول ۷ هزار ۸۵۰ خبر مردمی» شد و «در نهایت به دستگیری حدود ۲۱ هزار مظنون انجامید».
او افزود که ۲ هزار و ۷۷۴ تن از دستگیرشدگان «اتباع خارجی جاسوس» بودند، اما نگفت که آیا این اتباع خارجی به اتهام «جاسوسی» محاکمه و محکوم شدهاند که آنها را «جاسوس» معرفی میکند یا نه.
منتظرالمهدی در مورد این اتباع خارجی گفت «در بررسی محتویات گوشیهایشان، فیلمبرداری و عکسبرداری از ارتفاعات و مراکز مهم و ارسال لوکیشن مشاهده شده بود».
او اضافه کرد که «همچنین، ۲۶۱ مظنون به جاسوسی و ۱۷۲ نفر به اتهام تصویربرداری غیرمجاز» دستگیر شدند و «۳۰ مورد ویژه امنیتی از طریق تفتیش گوشیهای کشف شده از متهمین و مظنونین شناسایی شد».
سخنگوی نیروهای انتظامی نگفته که ۲۱ هزار مظنون اکنون در چه وضعیتی هستند و آیا در بازداشت ماندهاند یا نه. او همچنین اعلام نکرده است که این افراد، «مظنون» به چه جرائمی بودهاند که باعث بازداشت آنها شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مورد آمار و ارقام ارائه شده از سوی سعید منتظرالمهدی واکنشی نشان نداده است.
رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ۳۱ تیر گفته بود که «در جریان جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، حدود ۲ هزار نفر دستگیر شدند اما باید بدانیم که بسیاری از اینها کسانی بودند که در فاصله کوتاهی آزاد شدند چون نه جاسوس بودند نه با اسرائیل همکاری داشتند».
غلامحسین محسنی اژهای افزوده بود که این افراد «بعد از انجام تحقیقات و جمعآوری اطلاعات آزاد شدند که گروهی با قرار برای رفع برخی شبهات رها شدند ولی برخی که دارای ارتباط تشکیلاتی با اسرائیل بودند باید ابتدا تخلیه اطلاعاتی شده شرکای جرم آنها شناسایی شود». او دقیقاً به تعداد افرادی که «باید تخلیه اطلاعاتی شوند» اشاره نکرده بود.
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در طول جنگ ۱۲ روزه گزارشهای متعددی از بازداشت صدها ایرانی منتشر کرد.
نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر در روزهای گذشته نسبت به محاکماتی برخلاف موازین بینالمللی برای بازداشتشدگان دوره اخیر در ایران ابراز نگرانی کرده و از جمله خواهان تشکیل کمیته ویژه در این زمینه شدهاند.
در تازهترین هشدار در این ارتباط مورد، کنت بلاکول، سفیر پیشین آمریکا در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، دوشنبه، ۲۰ مرداد در مقالهای در نشریه آمریکایی «استارز اند استرایپس» نوشت هیئت حقیقتیاب سازمان ملل باید به فوریت در مورد بحران رو به وخامتِ بازداشتها و احتمال اعدامهای گسترده آتی در ایران واکنش نشان دهد.
آقای بلاکول نوشت دولتهای دموکراتیک باید علیه احکام جدید اعدام در ایران و حملات گستردهتر حکومت ایران به مخالفان سیاسی حساس بوده و اقدام کنند و این یک مقطع تعیینکننده در رهبری جهانی است و دنیا باید روشن کند که فصل دیگری از قتلهای دولتی در ایران (مانند اعدامهای اواخر دهه ۶۰ خورشیدی) را تحمل نخواهد کرد.
جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ اخیر ۱۱ تن را به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل اعدام کرده که همه آنها کسانی هستند که مدتها پیش از حمله اسرائیل بازداشت شده بودند.
برخی از اعدامیها چند دهه در زندان جمهوری اسلامی بودند. روزبه وادی، دانشمند هستهای، که قوه قضائیه او را ۱۵ مرداد به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اعدام کرد، یک سال و نیم پیش بازداشت شده بود.
اظهارات تازه فراجا درباره «بازداشت ۱۲۷ زندانی سیاسی» پس از حمله اسرائیل به اوین
سخنگوی فراجا در اظهارات روز سهشنبه خود در ارتباط با حمله اسرائیل به بخشی از زندان اوین در آن جنگ نیز گفت یگان انتظامی امنیتی شمال تهران پس از رسیدن به محل «کمتر از ۵ دقیقه» در پی بمباران، توانست ۱۲۷ زندانی سیاسی و امنیتی را که «در حال فرار بودند» شناسایی و دستگیر کند.
حمله به سردر زندان اوین که دادستانی آن واقع است، در روز یازدهم از جنگ رخ داد که در آن ۷۱ تن کشته و شماری زخمی شدند و به درمانگاه و دادستانی و بخشی از زندان خسارت وارد شد. نهادهای حقوق بشری جهان این حمله را محکوم کردند.
به گفته سعید منتظرالمهدی، دو نفر از زندانیانی که در آن رویداد قصد فرار داشتند، لباس آتشنشانی به تن کردند اما «شناسایی و بازداشت شدند». این ادعا تا پیش از این مطرح نشده بود.
این سخنگو گفت یگان اعزامی انتظامی به اوین پس از بمباران وظیفه داشت تا مدارک و اسناد دادسرا را که بر اثر انفجار پراکنده شده بود، گردآوری کرده و پروندهها را جمع و اقدام به «ایمنسازی» مستندات کند. او توضیح بیشتری در این باره نداد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری روز ۳۱ تیر گفته بود که «در جریان حمله به زندان اوین ۷۵ زندانی خارج شدند که تاکنون ۴۸ نفر بازگشته یا بازداشت شدهاند و ۲۷ نفر باقیمانده در صورت عدم معرفی، بهزودی دستگیر خواهند شد.»
جمهوری اسلامی صدها تن از زندانیان زندان اوین را که پس از آن بمباران به زندانهای دیگر تهران و اطراف، مانند زندان مرکزی بزرگ، فشافویه و قرچک فرستاده بود، روز ۱۷ مرداد به اوین برگرداند.
شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندانی در اوین، مدافعان حقوق بشر مانند نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح و خانوادههای زندانیان از ضرب و شتم و تحقیر و توهین به زندانیان در جریان بازگرداندن زندانیان در خبر داده و آن را محکوم کردند.
زندانیان سیاسی گفتند در برابر دستبد و پابندزدن مقاومت کرده و شدیداً کتک خوردند. یکی از آنها ابوالفضل قدیانی، منتقد ۸۰ ساله است که به خاطر انتقادهای مکرر تند علیه رهبری علی خامنهای زندانی شده است.
۱۴ نفر از این زندانیان شامل آقای قدیانی در بیانیه مشترکی در روز ۱۹ مرداد «خشونت عریان، ضرب و شتم و رفتار تحقیرآمیز» نیروهای انتظامی و نیروهای گارد زندان را «برای ثبت در تاریخ و محکومیت خشونت» و «افشار دروغهای حاکمیت» شرح داده و نوشتند اطلاعیه قوه قضائیه در خصوص «عادی، آرام و بیمسئله» بودن روند انتقال زندانیان به اوین «یک دروغ آشکار» است.
زندانیان در نامه خود افزودند «این رفتار وحشیانه با زندانیانی صورت گرفت که بهرغم احکام ظالمانه علیه تکتک آنها، هنگام بمباران زندان اوین نه تنها فرار نکردند، بلکه کوشیدند کسانی را که زیر آوار بودند، نجات دهند».
جمهوری اسلامی اجازه بازدید از زندان اوین و سایر زندانهای کشور را که در آنها زندانیان سیاسی و عقیدتی نگاهداری میشوند، به نهادهای بینالمللی و ناظران سازمان ملل نداده است.