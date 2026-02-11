گفتوگو با دایی سیاوش منصورینژاد: پیکر گلوله خوردهاش تا صبح در خانه بود
سیاوش منصورینژاد ۱۹ دی در مهرشهر کرج بر اثر اصابت گلولهٔ جنگی به سینهاش جان باخت. او متولد ۱۷ مهر ۱۳۷۴ و مکانیک بود. ایوب عبدی، دایی او، به رادیوفردا گفته است که گلوله به سینهاش اصابت کرده بود. در برگهٔ پزشکی قانونی، گواهی فوت، اصابت گلوله سلاح گرم به قفسهٔ صدری نوشته شده است. دایی سیاوش میگوید بعد از جان باختن او، پیکرش پیچیده در پارچهای سفید، تا صبح در خانه مسکونی آنها با مادر و برادرش بود و در بهشت سکینه کرج به خاک سپرده شده است. به گفتهٔ او، سیاوش عاشق موسیقی بود، طبع شعر داشت و گاهی شعر میگفت و دوست داشت مکانیک معروفی شود. پدر سیاوش منصورینژاد، مجروح جنگ ایران و عراق است و داییاش میگوید که عموی سیاوش هم در همین جنگ کشته شده است. گفتوگوی ما با ایوب عبدی، دایی سیاوش منصورینژاد در آلمان، را بشنوید.
