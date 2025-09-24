آسوشیتدپرس: ایران در حال بازسازی مراکز موشکی هدف قرار گرفته در جنگ ۱۲ روزه است

خبرگزاری آسوشیتدپرس روز چهارشنبه دوم مهر با استناد به تصاویر ماهواره‌ای نوشت که ایران بازسازی تأسیسات موشکی آسیب‌دیده توسط اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه را آغاز کرده، اما هنوز فاقد دستگاه‌های بزرگ «میکسر» برای تولید سوخت جامد است.

کارشناسان موشکی به این خبرگزاری گفته‌اند که تأمین این میکسرها از اهداف ایران است، به‌ویژه در حالی که تهران خود را برای احتمال بازگشت تحریم‌های سازمان ملل تا چند روز دیگر آماده می‌کند. بخشی از این تحریم‌ها توسعهٔ برنامهٔ موشکی جمهوری اسلامی را نیز هدف قرار می‌دهد.

بر اساس اقدام مشترک فرانسه، بریتانیا و آلمان که روز ششم شهریور آغاز شد، اگر توافقی در روزهای پیش‌رو رخ ندهد، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران با فعال شدن «سازوکار ماشه» احیا می‌شوند.

به گزارش آسوشیتدپرس، دستگاه‌های مورد نیاز و کلیدی که با نام «میکسرهای سیاره‌ای» شناخته می‌شوند، دارای تیغه‌هایی هستند که حول یک نقطه مرکزی می‌چرخند، مانند سیاره‌هایی که به‌گرد یک مرکز می‌گردند، و نسبت به انواع دیگر تجهیزات عملکرد بهتری در ترکیب یکنواخت مواد دارند.

ایران می‌تواند چنین میکسرهایی را از چین تهیه کند. کارشناسان و مقامات آمریکایی می‌گویند ایران در گذشته مواد تشکیل‌دهندهٔ سوخت موشکی و قطعات دیگر را از این کشور متحد خود خریداری کرده است.

آسوشیتدپرس می‌گوید پایگاه‌های تولید موشک با سوخت جامد ایران در خجیر و پارچین، دو سایت در نزدیکی تهران، و همچنین در شاهرود، استان سمنان، واقع شده است و اسرائیل پاییز پارسال نیز به آن‌ها حملات هوایی کرده بود.

به گفتهٔ کارشناسان، به نظر می‌رسد که اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه با هدف تخریب ساختمان‌هایی که میکسرهای سوخت جامد را در خود جای داده بودند، حملاتی انجام داده است. دیگر مراکزی که توسط اسرائیل هدف قرار گرفتند، شامل تأسیساتی بودند که احتمالاً می‌توانستند برای ساخت همین میکسرها به کار گرفته شوند.

تصاویر ماهواره‌ای شرکت «پلنت لبز» که در ماه جاری میلادی ثبت شده و توسط آسوشیتدپرس تحلیل شده‌اند، نشان‌دهندهٔ فعالیت‌های ساختمانی در هر دو تأسیسات پارچین و شاهرود هستند.

سم لیر، از محققان مرکز جیمز مارتین برای مطالعات منع اشاعه که برنامهٔ موشکی ایران را بررسی کرده است، می‌گوید ظاهرا در پارچین ساختمان‌های مربوط به ترکیب کردن سوخت در حال تعمیر هستند و بازسازی مشابهی نیز در شاهرود در جریان است که شامل ساختمان‌های ترکیب و دیگر سازه‌ها می‌شود.

این گزارش می‌گوید سرعت بازسازی مراکز موشکی ایران اهمیت آن را به نمایش می‌گذارد، در حالی که در مراکز هسته‌ای بمباران‌شدهٔ این کشور چنین فعالیت‌هایی دیده نمی‌شود.

در گزارش آسوشیتدپرس همچنین آمده که ایران ممکن است برای تأمین میکسرها و مواد شیمیایی لازم برای تولید سوخت جامد به چین متکی شود.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی، و مقامات نظامی ایران حدود دو هفته پیش به چین سفر کردند. دولت ایران جزئیات مشخصی از آنچه آقای پزشکیان در دیدار با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، مطرح کرده ارائه ندادند و رسانه‌های دولتی چین نیز هیچ نشانه‌ای مبنی بر درخواست کمک تهران منتشر نکرده‌اند.

وزارت خارجه چین درباره احتمال تأمین میکسرها و مواد اولیهٔ سوخت برای تهران گفت که پکن «مایل است همچنان از نفوذ خود برای کمک به صلح و ثبات در خاورمیانه استفاده کند».

وزارت خارجه چین اعلام کرد: «چین از ایران در پاسداری از حاکمیت ملی، امنیت و عزت ملی‌اش حمایت می‌کند. در عین حال، چین به‌شدت نگران تداوم تشدید تنش‌ها در خاورمیانه است».

جان قصاب‌اوغلو، پژوهشگر ارشد در اندیشکده هادسون مستقر در واشینگتن، گفت پکن می‌تواند سامانه‌های هدایت و همچنین ریزپردازنده‌ها را نیز برای موشک‌های بالستیک ایران تأمین کند.

حدود یک هفته پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، روزنامه آمریکایی وال‌استریت جورنال در گزارشی اختصاصی نوشت که ایران هزاران تن مواد اولیه برای ساخت موشک بالستیک به چین سفارش داده است تا قدرت نظامی خود را بازسازی کند.

در این گزارش پیش‌بینی شده بود که «محموله‌های پرکلرات آمونیوم در ماه‌های آینده به ایران برسد و می‌تواند برای ساخت صدها موشک بالستیک به کار گرفته شود». پرکلرات آمونیوم، یک اکسیدکننده است که در آتش‌بازی‌ها استفاده می‌شود و برای تولید سوخت جامد مورد استفاده در مؤثرترین موشک‌های بالستیک ایران ضروری است.

این در حالی است که آسوشیتدپرس خبر داده به احتمال زیاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک میکسر سیاره‌ای را به یک مرکز زیرزمینی ساخت موشک‌های بالستیک در سوریه، نزدیک شهر مصیاف، حدود ۱۷۰ کیلومتری شمال دمشق و در نزدیکی مرز لبنان، منتقل کرده است.

تصاویری که ارتش اسرائیل ماه‌ها پس از حمله سپتامبر ۲۰۲۴ به این مرکز منتشر کرد، نشان‌دهنده وجود این میکسر بود که شباهت زیادی به نمونه‌های فروخته‌شده توسط شرکت‌های چینی در اینترنت داشت.