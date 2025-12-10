لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴

گفت‌وگو با مازیار کوچ‌نژاد؛ چرا تمام استادان اخراجی به دانشگاه‌ها برنگشتند؟

یک سال می‌گذرد از زمانی که مسعود پزشکیان و برخی مقامات دولتی بارها از بازگشت اساتید اخراجی یا تعلیق‌شده خبر دادند، اما با وجود بازگشت تعدادی از اساتید به دانشگاه، خبری از برگرداندن سایرین نیست. اخیراً روزنامه شرق در گزارشی تحقیقی خبر داد که بیش از نیمی از اساتید دانشگاه که اخراج یا تعلیق شده بودند به دانشگاه‌ها بازگردانده نشده‌اند. مازیار کوچ‌نژاد،‌ استاد حقوق بین‌الملل و حقوقدان در تهران که خود یکی از اساتید تعلیق‌شده است به رادیو فردا می‌گوید که نهادهای موازی مانع از بازگشت اساتید به دانشگاه‌ها هستند و اراده‌ای هم در دولت برای این کار وجود ندارد.

