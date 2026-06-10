«پیامرسانی» ایران و آمریکا برای به رخ کشیدن توان نظامی؛ گفتوگو با سیروس عامریان
بعد از برخورد یک پهپاد ایرانی به بالگرد آپاچی آمریکا بر فراز تنگه هرمز، واشینگتن تصمیم به پاسخ «دفاعی» به این رخداد گرفت و تهران هم پاسخ حملات ایران را با موشکپرانی به برخی منافع آمریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس داد. این تحولات را چگونه باید دید؟ آتشبس شکننده میان ایران و ایالات متحده تا کجا میتواند بهرغم تبادل آتش پابرجا بماند؟ و چنین درگیریهایی درباره توان نظامی ایران بعد از جنگ چهل روزه چه پیامها و نشانههایی دارد؟ سیروس عامریان تحلیلگر نظامی ساکن ولینگتون در نیوزیلند به این پرسشها پاسخ داده است.
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