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«پیام‌رسانی» ایران و آمریکا برای به رخ کشیدن توان نظامی؛ گفت‌وگو با سیروس عامریان

«پیام‌رسانی» ایران و آمریکا برای به رخ کشیدن توان نظامی؛ گفت‌وگو با سیروس عامریان
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«پیام‌رسانی» ایران و آمریکا برای به رخ کشیدن توان نظامی؛ گفت‌وگو با سیروس عامریان

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بعد از برخورد یک پهپاد ایرانی به بالگرد‌ آپاچی آمریکا بر فراز تنگه هرمز، واشینگتن تصمیم به پاسخ «دفاعی» به این رخداد گرفت و تهران هم پاسخ حملات ایران را با موشک‌پرانی به برخی منافع آمریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس داد. این تحولات را چگونه باید دید؟ آتش‌بس شکننده میان ایران و ایالات متحده تا کجا می‌تواند به‌رغم تبادل آتش پابرجا بماند؟ و چنین درگیری‌هایی درباره توان نظامی ایران بعد از جنگ چهل روزه چه پیام‌ها و نشانه‌هایی دارد؟ سیروس عامریان تحلیلگر نظامی ساکن ولینگتون در نیوزیلند به این پرسش‌ها پاسخ داده است.

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