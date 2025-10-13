روزنامه اعتماد گزارش داده که برخی نمایندگان رادیکال مجلس در تلاش هستند تا مفاد قانون مربوط به حجاب اجباری را در لایحه مشهور به منع خشونت علیه زنان بگنجانند. این تلاش‌ها از زمانی آغاز شد که این نمایندگان از اجرای قانون «عفاف و حجاب» ناامید شدند و کمر همت بستند تا محتوای سلبی مورد نظر خود را که پیش‌تر با تصمیم شورای عالی امنیت ملی در قانون حجاب تعلیق شده بود، در قالب تازه‌ای در لایحه منع خشونت علیه زنان بازآفرینی کنند. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که مسعود پزشکیان رییس‌جمهور و معاونت امور زنان او بارها خواستار استرداد و اصلاح این لایحه شده‌اند. منصوره شجاعی، پژوهشگر مطالعات زنان ساکن هلند در این گفت‌وگو با رادیوفردا ابتدا در مورد ادامه تلاش‌ها برای تغییر دادن لایحه منع خشونت علیه زنان می‌گوید.