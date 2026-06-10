یک روز به آغاز جام‌جهانی ۲۰۲۶ باقی است؛ مهم‌ترین رقابت فوتبال مردان که امسال در آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می‌شود، آن هم بعد از حاشیه‌های بسیار که تاکنون نیز ادامه داشته است؛ از قیمت بالای بلیط‌ها تا راه ندادن بهترین داور قاره آفریقا به آمریکا به دلیل آنکه داشتن تابعیت سومالیایی. تیم ایران هم که در این رقابت‌ها به به مصاف بلژیک، مصر و نیوزیلند خواهد رفت، مسیری مملو از حاشیه تا همین جای کار داشته است. کوروش بازیار مربی و کارشناس فوتبال در آلمان به رادیوفردا از بازی‌های ایران، پیش‌بینی‌ها و البته دوگانه‌ای که بسیاری از ایرانیان در هواداری از تیم ملی با آن روبرو هستند می‌گوید.