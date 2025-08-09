دولت عراق میگوید شماری از اعضای گروه شبهنظامی «کتائب حزبالله» که مورد حمایت ایران است به دلیل یک درگیری مرگبار محاکمه خواهند شد و برخی دیگر نیز از فرماندهی عزل شدهاند.
این تصمیم که روز شنبه ۱۸ مرداد اعلام شد، در پی حمله دو هفته پیش به یک دفتر دولتی در جنوب بغداد اتخاذ شده است؛ حملهای که به کشته شدن سه نفر، از جمله یک پلیس، انجامید و مقامهای عراقی مسئولیت آن را متوجه این گروه دانستند.
این گروه مانند دیگر گروههای مسلح آموزشدیده توسط ایران در جنگ با گروه داعش، در چارچوب «حشد الشعبی» به نیروهای امنیتی رسمی عراق پیوسته است، اما شهرت آن به دلیل اقدامهای مستقل از فرماندهی رسمی نیز شناخته میشود.
بیانیه دولت عراق اعلام کرد که مظنونان این حمله «جنگجویان وابسته به کتائب حزبالله و تحت تیپهای ۴۵ و ۴۶ حشد الشعبی» بودهاند و این حمله به رهبری مدیر سابق آن دفتر انجام شده که علاوه بر اتهامات متعدد فساد، به «جعل اسناد و قراردادها برای تصاحب غیرقانونی زمینهای کشاورزی» نیز متهم است.
دولت ضمن ابراز تأسف از «نقص در فرماندهی و کنترل در حشد الشعبی» بر لزوم برخورد با «گروههای مسلحی که به قواعد و رویههای نظامی احترام نمیگذارند» تأکید کرد و از برکناری فرماندهان تیپهای ۴۵ و ۴۶ و محاکمه تمامی افراد دخیل در این حادثه خبر داد.
یک مقام امنیتی که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت ۲۵ نفر شامل جنگجویان کتائب حزبالله و مدیر سابق دفتر وزارتخانه، در این پرونده محاکمه خواهند شد.
این گروه اما مدعی است بسیاری از بازداشتشدگان هیچ نقشی در درگیری ماه گذشته نداشتهاند.
این پرونده در حالی جریان دارد که عراق درگیر بحث بر سر لایحهای پیشنهادی در پارلمان است که میتواند نقش و شاید خودمختاری بیشتری برای حشد الشعبی را به رسمیت بشناسد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا،این لایحه را به معنای «نهادینه کردن نفوذ ایران و گروههای مسلح تروریستی که حاکمیت عراق را تضعیف میکنند» دانسته است.
این در حالی است که مقامهای آمریکایی از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ بارها به دولت عراق هشدار دادهاند این گروهها را منحل کند.
کتائب حزبالله بخشی از «مقاومت اسلامی عراق» است و از سوی ایالات متحده گروه تروریستی شناخته میشود.
حشد الشعبی در سال ۲۰۱۴ و در پاسخ به فتوای جهاد علیه داعش شکل گرفت و اکنون بیش از ۲۰۰ هزار نیرو و کارمند دارد و از نفوذ قابل توجه نظامی و سیاسی در عراق برخوردار است.