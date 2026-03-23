سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به تهدید دونالد ترامپ مبنی بر احتمال بمباران زیرساخت‌های برق ایران اعلام کرد که در صورت حمله، ایران در «اقدامی تلافی‌جویانه» نیروگاه‌های برق اسرائیل و کشورهای منطقه که به پایگاه‌های آمریکا برق‌رسانی می‌کنند و «هم‌زمان زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی و انرژی که آمریکایی‌ها سهامدار آن هستند را هدف قرار خواهد داد». شورای دفاع ایران هم در بیانیه‌ای که بامداد سوم فروردین منتشر کرد به تهدیدات دریایی واکنش نشان داد و گفت: «هرگونه تلاش دشمن برای تعرض به سواحل یا جزایر ایرانی، سبب خواهد شد...کلیه‌ معابر وصولی و خطوط مواصلاتی در خلیج فارس و سواحل با انواع مین‌های دریایی از جمله مین‌های شناگر قابل رهاسازی از سواحل، مین‌ریزی شود». ارزیابی حسین آرین، تحلیلگر امور راهبردی و نظامی در بریتانیا، را دربارهٔ این افزایش سطح تهدید از سوی طرفین جنگ بشنوید.