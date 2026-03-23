«افزایش سطح تنش برای کاهش تنش» تا کجا ممکن است؟ گفتوگو با حسین آرین
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به تهدید دونالد ترامپ مبنی بر احتمال بمباران زیرساختهای برق ایران اعلام کرد که در صورت حمله، ایران در «اقدامی تلافیجویانه» نیروگاههای برق اسرائیل و کشورهای منطقه که به پایگاههای آمریکا برقرسانی میکنند و «همزمان زیرساختهای اقتصادی و صنعتی و انرژی که آمریکاییها سهامدار آن هستند را هدف قرار خواهد داد». شورای دفاع ایران هم در بیانیهای که بامداد سوم فروردین منتشر کرد به تهدیدات دریایی واکنش نشان داد و گفت: «هرگونه تلاش دشمن برای تعرض به سواحل یا جزایر ایرانی، سبب خواهد شد...کلیه معابر وصولی و خطوط مواصلاتی در خلیج فارس و سواحل با انواع مینهای دریایی از جمله مینهای شناگر قابل رهاسازی از سواحل، مینریزی شود». ارزیابی حسین آرین، تحلیلگر امور راهبردی و نظامی در بریتانیا، را دربارهٔ این افزایش سطح تهدید از سوی طرفین جنگ بشنوید.
از همین مجموعه
-
-
-
-
-
-
