اسرائیل پرونده دو شهروند متهم به جاسوسی برای ایران را «مختومه اعلام کرد»

رسانه‌های اسرائیل روز دوشنبه ۲۸ مهر خبر دادند که دادستانی این کشور تصمیم گرفته یک زوج جوان اسرائیلی را که پیشتر نامشان به عنوان مظنون به جاسوسی برای ایران در رسانه‌ها مطرح شده بود، محاکمه نکند.

به گزارش شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل، دادستانی بدون توضیحی گفته است که پرونده را «مختومه» کرده است. این یعنی دادستانی پرونده تشکیل شده از سوی پلیس را فاقد مدارک متقن برای ارائه کیفرخواست تشخیص داده است.

خانم دوریا آحی‌ئل ۲۹ ساله و یار زندگی‌اش، آقای ویودا ایسرائیلوف ۳۱ ساله، در میانه تابستان امسال به ظن «جاسوسی برای ایران» هنگام بازگشت از یک سفر خارجی دستگیر شدند.

آن‌ها از لحظه نخست بازداشت خود توسط وکیل به رسانه‌ها گفته بودند که ادعاهای مربوط به همکاری و تماس با عوامل امنیتی جمهوری اسلامی ایران، «دروغ» و «بهتان حیرت‌انگیز» است که زندگی و خانواده‌های آن‌ها را به ویرانی کشانده و آبرویشان را نزد مردم برده است.

ان‌دو گفته بودند هر کسی که از این به بعد نیز نام‌شان رادر گوگل جستجو کند، ارتباط میان اسامی‌شان را با بهتان «جاسوسی برای ایران» خواهد دید و این امر آن‌ها را آزار می‌دهد.

این زوج گفته بودند عکسی که با دوربین تلفن همراه از یک گرافیتی در یک شهر در مرکز اسرائیل گرفتند و دیدار میان یک سرباز دختر گروگان آزادشده از دست حماس در غزه با بنیامین نتانیاهو را نشان می‌داد، تنها از این نظر گرفته شد که آن را جالب تشخیص دادند و برخلاف ادعای پلیس یا دادستانی، برای «عامل اطلاعاتی ایران» ارسال نکرده و پولی نگرفته‌اند.

این زوج هرگونه تماس یا ارتباط از هر نوعی با عامل امنیتی ایرانی را رد کرده و تلفن‌های همراه خود و رمزعبور آن‌ها را به پلیس داده بودند تا بررسی کنند.

نیر داوید، وکیل این زوج گفت بازداشت این زن و مرد جوان بی‌گناه اقدامی نابه‌جا بوده و به وجهه آن‌ها لطمه زده است.

به گزارش شبکه ۱۲، با وجود تصمیم دادستانی به عدم ارائه کیفرخواست علیه این زوج، بامداد دوشنبه خودروی گشت پلیس اسرائیل آقای ایسرائیلوف را که از مرکز اسرائیل راهی سفر به ایلات بود، متوقف کرد و از او خواست در مورد دریافت صد دلار از یک فرد توضیح دهد.

آقای ایسرائیلوف گفته است صد دلار را از دوستش که شهروند اسرائیل و ساکن اورشلیم است، دریافت کرده است. او به شبکه ۱۲ گفت آخر هر کس که با رمزارز سروکار دارد، جاسوس نیست.

پلیس و شباک در اسرائیل در دوره اخیر بیش از ۵۰ شهروند این کشور را به ظن جاسوسی برای تشکیلات اطلاعاتی ایران بازداشت کرده‌اند. در مورد برخی از آن‌ها کیفرخواست ارائه شده اما بسیاری دیگر هنوز بدون کیفرخواست، در قرنطینه و در بازداشتگاه ویژه «جاسوسان ایران» هستند.

تا کنون تنها در مورد دو پرونده از این دست حکم صادر شده است.