دفتر ملی مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل مدعی شد که ۱۸۷ کیف پول رمزنگاری‌شدهٔ متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را توقیف کرده است.

دفتر ملی مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل، که بخشی از وزارت دفاع این کشور است، در اطلاعیهٔ خود نگفت که چگونه این کیف پول‌ها را شناسایی کرده یا چه حجمی از پول در آن بوده است.

ارزهای دیجیتال به مردم امکان می‌دهد که بدون استفاده از سیستم مالی رایج، پول را به سراسر جهان ارسال کنند. فناوری بلاکچین، سابقه‌ای از تراکنش‌ها ایجاد می‌کند که در آن فرستنده‌ها و گیرنده‌ها فقط با آدرس‌های کیف پول‌شان، که مجموعه‌ای از حروف و اعداد هستند، شناسایی می‌شوند.

شرکت تحلیل بلاکچین «اِلیپتیک» روز دوشنبه ۲۴ شهریور اعلام کرد که این کیف پول‌ها پیش از این ۱.۵ میلیارد دلار ارز دیجیتال «تتر» یا «یواس‌دی‌تی» دریافت کرده‌اند.

الیپتیک اعلام کرد که نمی‌توان تأیید کرد آیا این ۱.۵ میلیارد دلار تراکنش که عمدتاً در ۱۲ ماه گذشته انجام شده است، مستقیماً مربوط به سپاه پاسداران بوده است یا نه.

الیپتیک گفت: «تأیید این‌که آیا همه این تراکنش‌ها مستقیماً به سپاه پاسداران مرتبط هستند یا خیر، امکان‌پذیر نیست، زیرا برخی از آدرس‌ها ممکن است توسط سرویس‌های ارز دیجیتال کنترل شوند و می‌توانند بخشی از زیرساخت کیف پول مورد استفاده برای تسهیل تراکنش‌های بسیاری از مشتریان باشند».

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این گزارش واکنش نشان نداده است.

اسرائیل مدت‌هاست که ایران را بزرگترین تهدید در خاورمیانه می‌داند و آن را به تأمین مالی عملیات‌های شبه‌نظامی در منطقه متهم می‌کند، اتهامی که تهران آن را رد می‌کند.

الیپتیک اعلام کرد که از ۱۸۷ کیف پول، ۳۹ کیف پول در ۱۳ سپتامبر توسط تتر در «فهرست سیاه» قرار گرفتند، به این معنی که ۱.۵ میلیون دلار ارز دیجیتال که در این آدرس‌ها نگهداری می‌شود، مسدود شده است.

تام رابینسون، یکی از بنیانگذاران الیپتیک، گفت که در کیف پول‌های باقی‌مانده مبلغ «بسیار کمی» وجود دارد.

سخنگوی «تتر» مستقیماً در مورد دستور توقیف یا یافته‌های الیپتیک اظهار نظر نکرد، اما گفت که «تتر مرتباً با سازمان‌های اجرای قانون برای مسدود کردن وجوه غیرقانونی همکاری می‌کند».

قانون‌گذاران و دولت‌ها در سراسر جهان مدت‌هاست که در مورد نقش ارزهای دیجیتال در امور مالی غیرقانونی هشدار داده‌اند.