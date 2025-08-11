یک روزنامه‌نگار برجستهٔ الجزیره که پیش از این توسط اسرائیل تهدید شده بود، روز یکشنبه ۱۹ مرداد همراه با چهار همکارش در حملهٔ هوایی اسرائیل به نوار غزه کشته شد.

ارتش اسرائیل تأیید کرد که انس الشریف را هدف قرار داده است و مدعی شد که او رهبری یک هستهٔ شبه‌نظامی حماس را بر عهده داشته و در حملات موشکی به اسرائیل دست داشته است.

شبکهٔ تلویزیونی الجزیره که توسط دولت قطر تأمین مالی می‌شود، این ادعا را رد کرده و شریف نیز پیش از مرگش چنین ادعاهایی از سوی اسرائیل را تکذیب کرده بود.

الجزیره اعلام کرد: «انس الشریف و همکارانش از آخرین صداهای باقی‌مانده در غزه بودند که واقعیت غم‌انگیز این منطقه را به جهان منتقل می‌کردند».

مقامات غزه و الجزیره اعلام کردند که شریف ۲۸ ساله در میان گروهی متشکل از چهار روزنامه‌نگار الجزیره و یک دستیار بود که در حملهٔ هوایی به چادری در نزدیکی بیمارستان الشفا در شرق شهر غزه کشته شدند. یک مقام بیمارستانی گفت که دو نفر دیگر نیز در این حمله کشته شده‌اند.

پزشکان بیمارستان الشفاء روز دوشنبه اعلام کردند که ششمین روزنامه‌نگار، محمد الخالدی، خبرنگار آزاد محلی، نیز در این حمله کشته شده است.

الجزیره با توصیف آقای شریف به عنوان «یکی از شجاع‌ترین روزنامه‌نگاران غزه»، گفت که این حمله «تلاشی مذبوحانه برای خاموش کردن صداها در غزه» است.

این شبکه اعلام کرد که چهار قربانی دیگر شامل خبرنگار محمد قریقع و تصویربرداران ابراهیم ظاهر، محمد نوفل و مؤمن علیوه بودند.

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، در شبکهٔ ایکس نوشت: «هدف قرار دادن عمدی روزنامه‌نگاران توسط اسرائیل در نوار غزه نشان می‌دهد که این جنایات چقدر فراتر از تصور است».

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد قتل روزنامه‌نگاران را محکوم کرده و گفته که اقدامات ارتش اسرائیل نشان‌دهنده «نقض شدید قوانین بشردوستانه بین‌المللی» است.

سخنگوی کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، گفت که او «به شدت نگران» هدف قرار دادن مکرر روزنامه‌نگاران در غزه است.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای مدعی شد که شریف رهبری یک هسته حماس را بر عهده داشته و «مسئول حملات موشکی علیه غیرنظامیان اسرائیلی و نیروهای دفاعی اسرائیل» بوده است و به اطلاعات و اسناد یافته‌شده در غزه به عنوان مدرک استناد کرد.

این اطلاعات هنوز عمومی نشده است.

اسرائیل هدف قرار دادن عمدی روزنامه‌نگاران را انکار می‌کند. این کشور می‌گوید بسیاری از کشته‌شدگان در حملات هوایی اسرائیل، اعضای گروه‌های شبه‌نظامی اسلام‌گرا بوده‌اند که تحت پوشش روزنامه‌نگاری فعالیت می‌کردند.

روز دوشنبه، مردم در گورستان شیخ رضوان در قلب نوار غزه برای سوگواری برای این روزنامه‌نگاران گردهم آمدند. دوستان، همکاران و بستگان این روزنامه‌نگاران یکدیگر را در آغوش گرفتند و تسلی دادند و بسیاری از آن‌ها هنگام خداحافظی اشک‌هایشان را پاک کردند.

شریف پیش از این عضوی از تیم رویترز بود که در سال ۲۰۲۴ به خاطر پوشش جنگ اسرائیل و حماس، جایزه پولیتزر را در بخش عکاسی اخبار فوری دریافت کرد.

الجزیره که در ۱۹۹۶ با فرمان امیر پیشین قطر تأسیس شد، اکنون در ۹۵ کشور فعالیت دارد و به دلیل پوشش گسترده اعتراضات عربی ۲۰۱۱ از سوی برخی دولت‌های عربی و سپس پوشش جنگ غزه، از سوی اسرائیل تحت فشار بوده است.

از آغاز جنگ غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، دفاتر و خبرنگاران این شبکه بارها هدف حمله قرار گرفته‌اند و اسرائیل فعالیت آن را در خاک خود ممنوع کرده است.