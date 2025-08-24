اسرائیل روز یکشنبه دوم شهریور صنعا، پایتخت یمن، را در پاسخ به حمله موشکی دو روز پیش گروه حوثیهای مورد حمایت ایران هدف قرار داد.
این تازهترین حمله طی بیش از یک سال درگیری مستقیم و تبادل حملات میان اسرائیل و نیروهای حوثی است که بهعنوان بخشی از تبعات جنگ غزه گسترش یافته است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد اهداف بمبارانشده شامل یک مجتمع نظامی در محل کاخ ریاستجمهوری، دو نیروگاه و یک مرکز ذخیره سوخت بوده است.
وزارت بهداشت حکومت حوثیها ساعتی بعد اعلام کرد بر اثر این حملات دستکم دو نفر کشته و ۳۵ تن دیگر زخمی شدند و امدادگران در جستوجوی قربانیان احتمالی دیگر هستند.
ارتش اسرائیل در بیانیهای گفت: «این حملات در پاسخ به حملات مکرر رژیم تروریستی حوثی علیه دولت اسرائیل و غیرنظامیان آن، از جمله شلیک موشکهای زمین به زمین و پهپادها به سمت سرزمین اسرائیل در روزهای اخیر، انجام شد.»
روز جمعه حوثیها اعلام کردند که در تازهترین حمله خود یک موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کردهاند و این اقدام را در حمایت از فلسطینیان در غزه توصیف کردند.
از سوی دیگر، نیروی هوایی اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که شورشیان حوثی یمن «به احتمال زیاد» در این حمله برای نخستین بار از مهمات خوشهای استفاده کردهاند.
یک مقام نیروی هوایی در بیانیهای گفت که بر اساس بررسی اولیه درباره موشکی که از یمن به سمت اسرائیل شلیک شده بود، «مشخص شد که این موشک به احتمال زیاد حامل چندین مهمات فرعی بوده که برای انفجار در لحظه برخورد طراحی شدهاند.»
او افزود: «این نخستین بار است که چنین نوع موشکی از یمن شلیک میشود. با این حال، مهم است که توجه داشته باشیم سامانه دفاع هوایی ارتش اسرائیل توانایی مقابله با چنین نوع مهمات را دارد.»
حوثیهای مورد حمایت ایران جمعه شب اعلام کردند که حمله دیگری را به فرودگاه بینالمللی اسرائیل در نزدیکی تلآویو انجام دادهاند.
آژیرهای حمله هوایی در این شهر به صدا درآمد، اما ارتش اسرائیل سپس گفت موشکی که در این حمله استفاده شد، پیش از رسیدن به هدف در میانه راه متلاشی شده است. گزارش شده که بخشی از این موشک نزدیک فرودگاه سقوط کرد.
بر اساس گزارش عفو بینالملل که دوم مرداد منتشر شد، ایران نیز در پاسخ به حملات اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه، از موشکهای با مهمات خوشهای استفاده کرده بود.
طبق اعلام سازمان ملل، استفاده از این نوع مهمات که در هوا باز شده و مهمات فرعی کوچکتری را آزاد میکنند، بر اساس قوانین بینالمللی ممنوع است.