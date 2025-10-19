اسرائیل روز یکشنبه ۲۷ مهر سلسلهای از حملات را در نوار غزه آغاز کرد و گفت که در واکنش به حملاتی که دو سرباز اسرائیلی را کشت، ارسال کمکها به این منطقه را متوقف میکند. ارتش این کشور بعد از این حملات اجرای دوباره آتشبس را اعلام کرد.
سازمان دفاع مدنی غزه که زیر نظر گروه افراطی حماس فعالیت میکند، گفت بر اثر این حملات ۳۳ نفر در سراسر نوار غزه کشته شدند.
ارتش اسرائیل خبر داد که پس از شلیک یک موشک ضدتانک و تیراندازی شبهنظامیان به نیروهای اسرائیلی در رفح که منجر به کشتهشدن دو سرباز شد، مواضع حماس از جمله فرماندهان میدانی، نیروهای مسلح، یک تونل و انبارهای تسلیحاتی را در سراسر غزه هدف قرار داده است.
حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی شناخته میشود.
ارتش اسرائیل سپس در شامگاه یکشنبه اعلام کرد که بعد از این حملات قصد دارد «اجرای مجدد آتشبس» در این منطقه را آغاز کند.
در بیانیه ارتش آمده که این تصمیم «بر اساس دستور سطوح سیاسی و پس از انجام مجموعهای از حملات گسترده در پاسخ به نقض آتشبس از سوی حماس» اتخاذ شده است.
در ادامه این بیانیه تأکید شده است: «نیروهای دفاعی اسرائیل همچنان به توافق آتشبس پایبند خواهند بود و به هرگونه نقض آن با قاطعیت پاسخ خواهند داد.»
به گفته ساکنان، دستکم یکی از حملات به مدرسهای سابق در منطقه نُصیرات اصابت کرده که در آن آوارگان پناه گرفته بودند.
شاخه نظامی حماس اعلام کرد که همچنان به توافق آتشبس پایبند است، از درگیریها در رفح بیاطلاع بوده و از ماه مارس تاکنون با گروههای حاضر در آن منطقه ارتباطی نداشته است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت که دستور داده است ارتش «بهطور قاطع» به آنچه وی «نقض آتشبس از سوی حماس» خواند، پاسخ دهد.
یک مقام امنیتی اسرائیل گفت که ورود کمکها به غزه تا اطلاع ثانوی متوقف شده است، زیرا به گفته او حماس بهطور آشکار توافق آتشبس را نقض کرده است.
با این حال، رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که جریان کمکها از روز دوشنبه و در پی فشارهای آمریکا از سر گرفته خواهد شد. وبسایت اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که اسرائیل به واشینگتن اطلاع داده که گذرگاهی را در صبح دوشنبه برای ورود کمکها به غزه باز خواهد کرد.
در پی نگرانی از فروپاشی آتشبس، شماری از فلسطینیها برای خرید مایحتاج به بازار اصلی نصیرات رفتند و خانوادههایی نیز پس از بمبارانهای نزدیک، خانههای خود را در خانیونس در جنوب ترک کردند.
این حملات یادآور واکنش اسرائیل به نقضهای جدی آتشبس با حزبالله لبنان در اواخر سال ۲۰۲۴ است که تنها چند روز پس از اجراییشدن آن صورت گرفت، اگرچه آن توافق تا امروز عمدتاً پابرجا مانده است.
با این وجود، موانع بزرگی همچنان بر سر راه صلح پایدار در غزه وجود دارد. آتشبس پیشین در ماه مارس پس از دو ماه آرامش نسبی فروپاشید و اسرائیل موجی از حملات هوایی را آغاز کرد.
آتشبس جدید بر اساس طرح دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) اجرایی شد و به دو سال جنگ پایان داد، اما دولت اسرائیل و حماس طی روزهای اخیر یکدیگر را به نقض توافق متهم کردهاند.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، گفت که «خط زرد» یعنی مرزی که نیروهای اسرائیلی طبق توافق آتشبس تا آن عقبنشینی کردهاند، بهصورت فیزیکی علامتگذاری خواهد شد و هرگونه نقض آتشبس یا تلاش برای عبور از آن با آتش پاسخ داده میشود.
حماس فهرستی از آنچه «نقضهای اسرائیل» خوانده، منتشر کرده و گفته که این اقدامات تاکنون ۴۶ کشته بر جا گذاشته و مانع از رسیدن کمکهای حیاتی به غزه شده است.
روز شنبه اسرائیل اعلام کرد که گذرگاه رفح میان غزه و مصر که انتظار میرفت در همین هفته بازگشایی شود، تا اطلاع ثانوی بسته خواهد ماند و بازگشایی آن منوط به اجرای کامل تعهدات حماس در چارچوب آتشبس است.
اسرائیل میگوید حماس در تحویل اجساد گروگانهای درگذشته بیش از حد تعلل میکند. حماس هفته گذشته تمام ۲۰ گروگان زنده را آزاد کرد و در روزهای بعد اجساد ۱۲ نفر از ۲۸ گروگان درگذشته را تحویل داد.
حماس اما میگوید برای یافتن و تحویل اجساد همه گروگانها از زیر آوار در مناطق مختلف غزه نیاز به تجهیزات ویژه نیاز دارد. این گروه افراطی بامداد یکشنبه اعلام کرد «پیکر دو گروگان دیگر» را یافته و آنها را از طریق نیروهای صلیب سرخ به اسرائیل تحویل داده است.