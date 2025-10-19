تحویل جسد دو گروگان اسرائیلی دیگر؛ ویتکاف: حمله به قطر حس «کمی خیانت» به ما داد

ساعتی پس از آنکه دولت اسرائیل اعلام کرد گذرگاه رفح در مرز نوار غزه با مصر بهدلیل عدم پایبندی حماس به تعهد خود در تحویل پیکر گروگانهای کشتهشدهٔ اسرائیلی همچنان بسته میماند، این گروه افراطی اعلام کرد «پیکر دو گروگان دیگر» را یافته و آنها را از طریق نیروهای صلیب سرخ به اسرائیل تحویل داده است.
همزمان اعلام شد که جی. دی. ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، روزهای سهشنبه تا پنجشنبهٔ این هفته برای نخستین بار از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، به اسرائیل سفر خواهد کرد.
در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت جنگ غزه از نظر او زمانی پایانیافته تلقی میشود که تمام شرایط مدنظر این کشور بر اساس طرح دونالد ترامپ تحقق یابد و بهویژه حماس خلعسلاح شده باشد؛ طرحی که استیو ویتکاف و جرد کوشنر از عوامل اصلی تدوین آن بودند.
همزمان ویتکاف گفت حملهٔ اسرائیل به قطر حس «کمی خیانت» را در او و جرد کوشنر ایجاد کرد و کوشنر هم به شبکهٔ سیبیاس گفت حملهٔ اسرائیل به دوحه «لحظهای بود که رئیسجمهور ترامپ احساس کرد اسرائیل کنترل را از دست داده و زمان آن است که باید قوی بود و اسرائیل را در گامهایی که به منافع خودشان لطمه بزند، متوقف کرد».
در پی تحویل پیکر دو گروگان کشتهشدهٔ دیگر اسرائیل از غزه به نیروهای صلیب سرخ و سپس انتقال اجساد به مرکز پزشکی قانونی در مرکز اسرائیل در اوایل بامداد یکشنبه ۲۶ مهر، دولت اسرائیل اعلام کرد پیکر یکی از گروگانها تعیین هویت شده و اقدامات پزشکی قانونی برای قطعیت هویت پیکر دیگری که به این کشور تحویل شده، ادامه دارد.
دولت اسرائیل و انجمن خانوادهٔ گروگانهای این کشور در غزه، بامداد یکشنبه اعلام کردند پیکر رونن اَنگِل شناسایی شده است. این مرد ۵۴ ساله همراه با همسرش، کارینا و دو دختر و پسرشان به نامهای میکا و یووال توسط مردان مسلح حماس در حملهٔ این گروه به اسرائیل، از خانهٔ خود به غزه ربوده شد. همسر و دو فرزند خانوادهٔ اَنگِل بعد از حدود دو ماه در نخستین معاملهٔ اسرائیل با حماس در آغاز جنگ غزه به اسرائیل بازگشته بودند.
کروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیهٔ اروپا نیز تروریستی شناخته شده، در حملهٔ مهرماه دو سال پیش به اسرائیل ۲۵۱ نفر را گروگان گرفت و یکهزار و ۲۱۹ اسرائیلی دیگر را کشت.
این گروه دوشنبهٔ گذشته ۲۱ مهر، همزمان با سفر دونالد ترامپ به اسرائیل، در چارچوب مرحلهٔ نخست طرح صلح آمریکا، آخرین گروه ۲۰ نفره از گروگانهای زندهٔ اسرائیل را تحویل داد و در روزهای بعد پیکر ۱۲ گروگان کشتهشده از ۲۸ گروگان جانباخته را که در دست دارد، مسترد کرد. یک پیکر که در روزهای گذشته بهعنوان جسد گروگان اسرائیلی تحویل شد، جسد یک مرد فلسطینی اهل کرانهٔ باختری بود.
شبکهٔ «کان» اسرائیل شنبهشب اعلام کرد که ارتش و نهادهای اطلاعاتی این کشور ارزیابی میکنند که حماس به پیکر دستکم ۱۸ گروگان از ۲۸ گروگان کشتهشدهٔ دیگر اسرائیل دسترسی داشته و عامدانه جسد همهٔ کسانی را که در دست دارد، تحویل نمیدهد.
در همین راستا و بر اساس تصمیم بنیامین نتانیاهو، گذرگاه رفح که قرار بود روز دوشنبه ۲۷ مهر بازگشایی شود تا شمار بیشتری کامیونهای کمکهای بشردوستانه وارد غزه شود، «تا اطلاع ثانوی» بسته خواهد ماند.
حماس بسته ماندن گذرگاه رفح را دلیلی برای ایجاد تأخیر در تحویل جسد کشتههای دیگر اسرائیل به دلیل عدم ورود تجهیزات برای جستوجوی محل خاک شدن این پیکرها دانست.
از سوی دیگر، تصمیم دولت اسرائیل به بسته ماندن گذرگاه رفح با استقبال انجمن خانوادهٔ گروگانهای اسرائیلی روبهرو شد که بر ادامهٔ تلاش برای تحویل بقیهٔ گروگانهای کشتهشده تأکید کرد.
دهها هزار اسرائیلی از جمله خانوادهٔ ۲۰ گروگان زندهٔ بازگشته به این کشور شنبهشب در تلآویو تجمع اعتراضی برگزار کرده و گفتند تا بازگشت پیکر آخرین گروگان کشتهشده از کوشش دست نخواهند کشید.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، شنبهشب در گفتوگو با شبکهٔ ۱۴ تلویزیون اسرائیل گفت مرحلهٔ نخست آتشبس که قرار بود اسرائیل پیکر همهٔ گروگانهای جانباختهٔ خود را تحویل بگیرد، هنوز کاملاً اجرا نشده و مرحلهٔ دوم آتشبس باید موجب خلع سلاح حماس شود.
به گزارش شبکهٔ کان، اگر حماس در تحویل پیکرها تعلل کند، ارتش اسرائیل «خط زرد» در غزه را که به آن عقبنشینی کرده، تغییر خواهد داد و نیروهای خود را وارد بخشهای دیگری از غزه خواهد کرد. بر اساس «خط زرد» تا مرزهای غزه، ارتش اسرائیل فعلاً کنترل ۵۳ درصد از غزه را در دست دارد.
جی. دی. ونس در راه اسرائیل؛ ویتکاف: حمله به قطر حس «کمی خیانت» به ما داد
به گزارش رسانههای اسرائیل، جی. دی. ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، در اولین سفر رسمی خود به اسرائیل، سهشنبهٔ این هفته وارد این کشور خواهد شد و سه روز را در این کشور خواهد گذراند. این سفر شش روز پس از دیدار دونالد ترامپ از اسرائیل آغاز خواهد شد.
به گزارش رسانههای اسرائیل، دیدار آقای ونس که استیو ویتکاف، نمایندهٔ ویژهٔ آمریکا و جِرِد کوشنر، داماد دونالد ترامپ نیز او را همراهی خواهند کرد، نشانِ تلاش دولت دونالد ترامپ برای مراقبت از طرح صلح غزه است.
سایت اکسیوس نیز شنبهشب به نقل از مقامات اسرائیلی نوشت سفر آقای ونس گواه کوشش دونالد ترامپ برای اجرای کامل توافق در سریعترین زمان است.
استیو ویتکاف در آستانهٔ سفر دوبارهٔ خود به اسرائیل در گفتوگو با شبکهٔ آمریکایی سیبیاس گفت حملهٔ اسرائیل به قطر حس «کمی خیانت» را در او و جرد کوشنر، که مشغول تلاش برای تهیهٔ طرح پایان جنگ بودند، ایجاد کرد.
حملهٔ اسرائیل به مقر سران حماس در دوحه در ماه گذشته به مرگ یک شهروند قطری و کشته شدن چهار مرد دیگر از مقامات و بستگان سران حماس منجر شد، اما خلیل الحیه و سایر سران حماس که در محل بودند، زنده ماندند.
خلیل الحیه دو هفته پیش ریاست هیئت این گروه در مذاکرات مصر در خصوص طرح صلح دونالد ترامپ را در دست داشت.
جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، نیز در گفتوگو با برنامهٔ «۶۰ دقیقه» در شبکهٔ سیبیاس گفت حملهٔ اسرائیل به دوحه «لحظهای بود که رئیسجمهور ترامپ احساس کرد اسرائیل کنترل را از دست داده و زمان آن است که باید قوی بود و اسرائیل را در گامهایی که به منافع خودشان لطمه بزند، متوقف کرد».
بنیامین نتانیاهو در سفر اخیر خود به کاخ سفید در تماسی که دونالد ترامپ با امیر قطر برقرار کرد، از او بهخاطر کشته شدن شهروند قطری در آن حمله پوزش خواست و گفت قصد آن حمله تعرض به قطر نبوده است. قطر در کنار مصر و ترکیه، سه ضامن اصلی طرح صلح آمریکاست که از هفتهٔ گذشته فعلاً به قطع آتش جنگ در غزه منجر شده است.
در این میان، وزارت خارجهٔ آمریکا شنبهشب در بیانیهای اعلام کرد که کشورهای ضامن طرح صلح غزه را از «گزارشهای موثق» در زمینهٔ حملهٔ نیروهای حماس به شهروندان فلسطینی در غزه باخبر کرده و این اقدام را نقض تعهدات دانسته است.
این بیانیه افزود اگر حماس به این حملات ادامه دهد، گامهای لازم برای دفاع از ساکنان غزه و حفاظت از یکپارچگی آتشبس برداشته خواهد شد.
دونالد ترامپ پیشتر به حماس هشدار داده بود که از کشتن شهروندان فلسطینی در غزه دست بکشد. از زمان برقراری آتشبس، فیلمهایی از اعدام خیابانی مردانی در نقاط مختلف غزه به دست نیروهای مسلح حماس منتشر شده و همزمان منابع محلی از درگیریهای شدید مسلحانه میان اعضای حماس با طایفههای رقیب خبر دادهاند. این آتشباریها مدعی مرگ دهها تن در چند روز گذشته است.
به نوشتهٔ روزنامهٔ گاردین به نقل از دیپلماتهای آگاه در منطقه، مصر احتمالاً رهبری نیروی بینالمللی را که قرار است زیر نظر سازمان ملل متحد به تثبیت اوضاع در غزه کمک کند، در دست خواهد داشت.
شورای امنیت سازمان ملل متحد باید از تشکیل چنین نیرویی حمایت کند. ایتالیا تاکنون تنها کشوری است که احتمال حضور نیروهای خود در این قوای بینالمللی را مطرح کرده است.