ارتش اسرائیل اعلام کرد یکی از فرماندهان محلی حزبالله را در حملهای پهپادی در جنوب لبنان کشته است؛ منطقهای که با وجود آتشبس میان دو طرف همچنان شاهد تنش و حملات پراکنده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه ارتش اسرائیل که روز دوشنبه ۲۶ آبان منتشر شده آمده است که «محمدعلی شُوَیخ» شامگاه یکشنبه در نزدیکی روستای منصوری، در جنوب شهر صور و حدود ۱۰ کیلومتری مرز اسرائیل، هدف قرار گرفت و کشته شد.
اسرائیل او را نماینده محلی حزبالله در امور مالی و نظامی معرفی میکند و میگوید وظیفه او ارتباط میان این گروه و ساکنان منطقه در موضوعات «اقتصادی و نظامی» بوده است.
روزنامه تایمز اسرائیل از قول ارتش این کشور مینویسد که «محمدعلی شُوَیخ» اخیراً «عملیاتهای یورش شبانه» را در جنوب لبنان هدایت کرده است.
ارتش اسرائیل همچنین گفته است او برای «مصارف تروریستی» اقدام به ضبط اموال خصوصی میکرده و این اقدامات را «ناقض تفاهمهای میان لبنان و اسرائیل» خوانده است.
وزارت بهداشت لبنان تأیید کرده این حمله که یک خودرو را در منصوری هدف قرار داد، به «شهادت» یک شهروند منجر شده است؛ خبرگزاری ملی لبنان نیز گزارش داده فرد کشتهشده مدیر یک مدرسه بوده است.
این حادثه در حالی روی میدهد که یک سال از آتشبس میان اسرائیل و حزبالله، پس از بیش از یکسال درگیری از پاییز ۲۰۲۳، گذشته است.
همزمان نیروهای حافظ صلح سازمان ملل نیز گفتند روز یکشنبه سربازان اسرائیلی بهسوی آنان تیراندازی کردند؛ ارتش اسرائیل این موضوع را رد کرده و آن را ناشی از «شرایط نامساعد جوی» دانسته است.
ایران «شبکه تازه انتقال پول و سلاح به حزبالله» ایجاد کرده است
واینت، شبکه خبری روزنامه اسرائیلی یدیعوت احرونوت، روز یکشنبه در گزارشی نوشت که ایران پس از مسدود شدن مسیرهای هوایی و زمینی و کشته شدن چند افسر کلیدی نیروی قدس، شبکه تازهای برای انتقال پول و سلاح به حزبالله ایجاد کرده است؛ شبکهای متکی بر ترکیه و عراق، مسیرهای دریایی، صرافیها، انتقال نقدی و حتی رمزارز.
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید ایران از ابتدای سال حدود یک میلیارد دلار به حزبالله رسانده تا توان نظامیاش را پس از جنگ با اسرائیل بازسازی کند.
سقوط رژیم اسد و ممنوعیت پروازهای ایران به لبنان مسیرهای قدیمی را از میان برد، اما بنابر گزارشهای تازه، تهران و حزبالله با استفاده از کشور ثالث، حملونقل دریایی و تولید قطعات در داخل لبنان، راههای تازهای ایجاد کردند.
یک هیئت آمریکایی به مقامات لبنان هشدار داده اگر این مسیرهای تأمین مالی مسدود نشود، پیامدهای سنگینی در پیش خواهد بود.