جرد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور آمریکا، که به اسرائیل سفر کرده است روز دوشنبه ۱۹ آبان در مورد مرحلهٔ دوم آتش‌بس در غزه با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت‌وگو کرد.

در همین حال، آقای نتانیاهو در پارلمان گفت که اسرائیل آتش‌بس در غزه و همچنین در لبنان را با «مشت آهنین» اجرا خواهد کرد.

آتش‌بس در غزه، که از یک ماه پیش برقرار است، جنگی را که پس از حملهٔ غافلگیرانه حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، تا حد زیادی متوقف کرده است.

در طول مرحلهٔ اول آتش‌بس که همچنان ادامه دارد، مجموعه‌ای از زندانیان و گروگان‌ها یا اجساد آن‌ها مبادله شده است.

کوشنر که به میانجی‌گری آتش‌بس کمک کرد، روز دوشنبه در ادامه تلاش‌های ایالات متحده برای تثبیت آتش‌بس و زمینه‌سازی برای مرحله بعدی آن با نخست‌وزیر اسرائیل رایزنی کرد.

شوش بِدروسیان، سخنگوی دولت اسرائیل، به خبرنگاران گفت که این دو در مورد برخی از حساس‌ترین جنبه‌های مرحلهٔ دوم مذاکره کردند.

او گفت: «این دو در مورد مرحلهٔ اول، که هنوز در آن هستیم، یعنی بازگرداندن گروگان‌های باقی‌مانده، و آیندهٔ مرحلهٔ دوم این طرح، که شامل خلع‌سلاح حماس، غیرنظامی کردن غزه و اطمینان از این‌که حماس دیگر هیچ نقشی در آینده غزه نخواهد داشت، تبادل‌نظر کردند».

به گفتهٔ بدروسیان، «مرحله دوم همچنین شامل تشکیل یک نیروی بین‌المللی برای ثبات است که جزئیات آن در حال بحث است».

گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی ایالات متحده و اسرائیل قرار دارد، بارها تأکید کرده که کنار گذاشتن سلاح‌هایش «خط قرمز» آن است.

«مشت آهنین»

اسرائیل و حماس در یک ماه گذشته بارها یکدیگر را به نقض آتش‌بس در غزه متهم کرده‌اند.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی از زمان آغاز آتش‌بس در ۱۰ اکتبر، حداقل ۲۴۲ فلسطینی را در این منطقه کشته‌اند.

ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد دو شبه‌نظامی را که به «خط زرد» نزدیک شده بودند، کشته است. خط زرد مرزی است که نیروهای اسرائیلی در پشت آن مواضع خود را در غزه حفظ می‌کنند.

محدودیت‌های رسانه‌ای در غزه و دشواری‌های دسترسی به بسیاری از مناطق باعث شده است که تأیید ادعاهای اسرائیل به طور مستقل امکان‌پذیر نباشد.

نخست‌وزیر اسرائیل روز دوشنبه در پارلمان این کشور گفت: «هر کسی که بخواهد به ما آسیب بزند، به او آسیب می‌زنیم».

او اظهار داشت: «ما مصمم هستیم که با مشت آهنین، توافق‌های آتش‌بس را در هر کجا که باشد، علیه کسانی که به دنبال نابودی ما هستند، اجرا کنیم و شما می‌توانید ببینید که هر روز در لبنان چه می‌گذرد».

اسرائیل به حملات خود به لبنان ادامه داده است و می‌گوید که شبه‌نظامیان حزب‌الله را هدف قرار می‌دهد. این کشور نوامبر گذشته با آتش‌بس برای توقف جنگ با این گروه موافقت کرد، اما از آن زمان تاکنون مرتباً لبنان را بمباران کرده است.

اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که در این ماه ۱۵ عضو حزب‌الله را کشته است.

مصر، قطر و ترکیه از جمله شرکت‌کنندگان بالقوه در نیروی بین‌المللی پیشنهادی برای ایجاد ثبات در غزه هستند، اما امارات متحده عربی اعلام کرده که بعید است بدون یک چارچوب عملیاتی مشخص به آن بپیوندد.

انور قرقاش، مشاور رئیس امارات، روز دوشنبه در مجمع مناظرهٔ استراتژیک ابوظبی گفت: «با توجه به چنین شرایطی، امارات احتمالاً در چنین نیرویی شرکت نخواهد کرد».

ترکیه مشتاق پیوستن به این ائتلاف است، اما نتانیاهو بارها گفته که اسرائیل اجازه این کار را نخواهد داد.

بدروسیان روز دوشنبه گفت: «نخست‌وزیر گفته است که هیچ نیروی نظامی ترکیه در این منطقه حضور نخواهد داشت».