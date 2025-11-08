در پی ادامهٔ تنشها بر سر جنگ غزه، ترکیه روز جمعه اعلام کرد برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و شماری از مقامهای ارشد دولت او به اتهام «نسلکشی و جنایت علیه بشریت» حکم بازداشت صادر کرده است.
آنکارا یکی از منتقدان جدی حملات اسرائیل به غزه است. رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، بارها اقدامات اسرائیل را «نسلکشی» توصیف کرده و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، را با هیتلر مقایسه کرده است.
دادستانی استانبول روز جمعه ۱۶ آبان در بیانیهای گفت در مجموع، ۳۷ مقام اسرائیلی هدف این احکام قرار گرفتهاند که از جمله شامل وزیر دفاع یسرائیل کاتس، وزیر امنیت ملی ایتامار بنگویر و رئیس ستاد ارتش ایال زمیر میشوند.
در این بیانیه آمده است که این افراد بهدلیل «جنایات سیستماتیک اسرائیل علیه مردم غزه» تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
گیدئون سَعار، وزیر خارجهٔ اسرائیل، در واکنش گفت تلآویو این اتهامات را «قاطعانه و از سر تحقیر رد میکند» و آن را «اقدامی تبلیغاتی از سوی دیکتاتور ترکیه، رجب طیب اردوغان» خواند.
او در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت در ترکیهٔ اردوغان، دستگاه قضایی به ابزاری برای «سرکوب مخالفان سیاسی و بازداشت روزنامهنگاران، قضات و شهرداران» بدل شده است.
گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار دارد این اقدام ترکیه را ستود و آن را «اقدامی شایسته» توصیف کرد.
ترکیه از منتقدان سرسخت جنگ اسرائیل در غزه بوده و پیشتر نیز به پروندهٔ اتهام نسلکشی اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری که از سوی آفریقای جنوبی ارائه شد، پیوسته بود.
آنکارا همچنین خواهان حضور در نیروی بینالمللی ثبات در غزه پس از جنگ است، اما اسرائیل با هرگونه نقش ترکیه در این مأموریت مخالفت کرده و این کشور را «بیش از حد نزدیک به حماس» میداند.
در غزه از نوزدهم مهرماه امسال آتشبسی شکننده برقرار است که بخشی از طرح صلح منطقهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بهشمار میرود.