ایالات متحده پیشنویس قطعنامهای را برای تشکیل «نیروی بینالمللی تثبیت وضعیت در غزه» به چند عضو شورای امنیت سازمان ملل فرستاده است؛ طرحی که در صورت تصویب، زمینه ورود نیروهای چندملیتی به غزه تا ژانویه ۲۰۲۶ را فراهم میکند.
بهگزارش روزنامه جروزالم پست، دولت دونالد ترامپ با ارائه این پیشنویس، خواستار ایجاد نیرویی موقت با فرماندهی واحد و همکاری نزدیک با اسرائیل و مصر شده است.
این نیرو قرار است همراه با یک نیروی جدید پلیس فلسطینی، امنیت مرزها را برقرار کرده و روند خلع سلاح گروههای مسلح غیردولتی در غزه را نظارت کند.
طبق این سند، مأموریت این نیرو شامل نابودی زیرساختهای نظامی و جلوگیری از بازسازی آنها، حفاظت از غیرنظامیان، پشتیبانی از عملیات بشردوستانه و کمک به آموزش پلیس فلسطینی است.
منابع آگاه به جروزالم پست گفتهاند که واشینگتن قصد دارد قطعنامه را در روزهای آینده رسماً ارائه کند و احتمال رأیگیری در هفته آینده وجود دارد.
این قطعنامه بر اساس منشور ملل متحد ذیل فصل هفتم تنظیم نشده است؛ اقدامی که بهگفته ناظران، برای پرهیز از ورود رسمی نیروهای موسوم به «کلاهآبی» سازمان ملل به مناطق مرتبط با مناقشه اسرائیل و فلسطینیان انجام شده است.
مأموریت این نیروی بینالمللی، در صورت تصویب، تا پایان سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت و تمدید آن نیازمند توافق اسرائیل، مصر و شورای امنیت است.
اسرائیل طرح اعدام برای عاملان حملات مرگبار را تصویب کرد
کمیته امنیت ملی پارلمان اسرائیل طرحی را برای اجرای مجازات اعدام در مورد عاملان حملات مرگبار تصویب کرد؛ طرحی که به ابتکار ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی جناح تندرو ارائه شده است.
طبق این پیشنهاد، هر فردی که با انگیزه «نفرت یا دشمنی با اسرائیل» مرتکب قتل شود، به اعدام محکوم خواهد شد و این حکم اختیاری نخواهد بود. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر کشور، و هماهنگکننده امور گروگانها از این طرح حمایت کردهاند.
وزارت خارجه تشکیلات فلسطینی، مستقر در رامالله، این اقدام را «شکلی تازه از افراطگرایی و جنایت اسرائیل علیه فلسطینیان» خوانده و آن را گامی خطرناک برای ادامه «پاکسازی قومی» دانست. گروه افراطی حماس نیز این طرح را «نقض آشکار قوانین بینالمللی» توصیف کرد.
هفت کشور مسلمان در استانبول خواستار آتشبس دائمی در غزه شدند
وزیران خارجه هفت کشور مسلمان از جمله ترکیه، قطر، عربستان سعودی، امارات، اردن، پاکستان و اندونزی در نشست استانبول خواستار برقراری آتشبس دائمی میان اسرائیل و حماس شدند.
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، گفت کشورهای شرکتکننده بر راهحل دو کشور برای دستیابی به صلح پایدار تأکید کردند. او افزود حماس آماده است اداره نوار غزه را به نهادی فلسطینی واگذار کند، اما استقرار نیروی بینالمللی نیازمند مجوز شورای امنیت است.
بازداشت دادستان پیشین ارتش اسرائیل بهدلیل افشای ویدئوی شکنجه زندانی فلسطینی
پلیس اسرائیل ییفات تومر-یروشالمی، دادستان کل پیشین ارتش، را بهدلیل افشای ویدئویی از بدرفتاری سربازان با یک زندانی فلسطینی بازداشت کرد.
این ویدئو سال گذشته منتشر و باعث اعتراضهای گسترده بینالمللی شد.
تومر-یروشالمی به «سوءاستفاده از مقام، کلاهبرداری، و افشای اطلاعات محرمانه» متهم است. همزمان گزارش شد زندانی قربانی شکنجه از اسرائیل به غزه بازگردانده شده است.