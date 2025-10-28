نخستوزیر اسرائیل، روز سهشنبه ششم آبان به ارتش این کشور دستور داد تا حملات شدیدی را به نوار غزه انجام دهد؛ اقدامی که پس از اتهام وی به گروه افراطی حماس مبنی بر نقض آتشبس صورت گرفت.
پیشتر اعلام شده بود بنیامین نتانیاهو یک نشست امنیتی با شرکت وزیران کابینه و رؤسای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برگزار خواهد کرد.
در بیانیه دفتر نخستوزیری اسرائیل آمده است: «پس از مشورتهای امنیتی، نخستوزیر نتانیاهو به ارتش دستور داد فوراً حملات قدرتمندی را در نوار غزه اجرا کند.»
این بیانیه دلیل حملات برنامهریزیشده را مشخص نکرد، اما یک مقام نظامی اسرائیل به رویترز گفت حماس با انجام حملهای علیه نیروهای اسرائیلی در منطقهای که تحت کنترل اسرائیل است، آتشبس را نقض کرده است.
این مقام افزود: «این یک نقض آشکار دیگر آتشبس است.»
آقای نتانیاهو پیشتر نیز حماس را به نقض توافق متهم کرده بود، زیرا در روند بازگرداندن اجساد گروگانها به اسرائیل، اجساد اشتباهی را تحویل داده بود.
رسانههای اسرائیلی ظهر سهشنبه خبر دادند جسدی که حماس آن را دوشنبه شب به عنوان پیکر یکی از اسرائیلیهای کشتهشده در غزه مسترد کرده، به یک گروگان جانباخته تعلق ندارد و تابوت تحویل داده شده، حامل بقایایی از جسد یک گروگان کشتهشدهٔ دیگر بوده که پیشتر بخش بزرگ آن جسد به اسرائیل بازگشته بود.
در واکنش به دستور نخستوزیر اسرائیل، حماس ابتدا اعلام کرد که روز سهشنبه جسد یکی از گروگانها را که در تونلی در غزه پیدا شده، به اسرائیل تحویل خواهد داد. اما ساعاتی بعد، شاخه نظامی این گروه، گردانهای القسام، اعلام کرد که این تحویل به تعویق میافتد، و دلیل آن را نقضهای اسرائیل از آتشبس عنوان کرد.
رسانههای اسرائیلی پیشتر از درگیری و تبادل آتش بین نیروهای اسرائیلی و جنگجویان حماس در شهر رفح در جنوب غزه خبر داده بودند، هرچند ارتش اسرائیل در پاسخ به درخواست برای اظهار نظر دربارهٔ این گزارشها سکوت اختیار کرد.
در مقابل، حماس اعلام کرد که به مفاد آتشبس پایبند است و این نتانیاهو است که به دنبال بهانهای برای شانه خالی کردن از تعهدات اسرائیل میگردد.
با وجود آتشبس تحت حمایت آمریکا میان اسرائیل و حماس، هر دو طرف دیگری را به نقض آن متهم میکنند.
حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته میشود.
بر اساس مفاد آتشبس غزه، حماس تمام گروگانهای زنده را در ازای آزادی نزدیک به دو هزار زندانی و بازداشتشده فلسطینی در دوران جنگ آزاد کرد و در مقابل، اسرائیل نیروهایش را عقب کشید و حملات خود را متوقف کرد.
حماس همچنین پذیرفته است که اجساد تمام گروگانهای کشتهشدهای را که هنوز پیدا نشدهاند، تحویل دهد، اما اعلام کرده این کار زمانبر است، زیرا یافتن و بیرون آوردن اجساد از میان آوار دشوار است. با این حال، اسرائیل میگوید این گروه توانایی دسترسی به محل دفن بیشتر گروگانها را دارد.
این موضوع اکنون به یکی از مهمترین نقاط اختلاف در اجرای آتشبس تبدیل شده است؛ موضوعی که به گفته دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، او شخصاً آن را از نزدیک دنبال میکند.
آقای نتانیاهو روز دوشنبه گفت که بقایای انسانی تحویلدادهشده متعلق به اوفیر تسرفاتی بوده است؛ یکی از شهروندان اسرائیلی که در حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس کشته شد و پیکرش در هفتههای ابتدایی جنگ توسط نیروهای اسرائیلی پیدا شده بود.
ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که اعضای حماس بقایای آقای تسرفاتی را در یک محل حفاری قرار داده بودند و سپس با فراخواندن تیم صلیب سرخ وانمود کردند که جسد یکی از گروگانهای مفقودشده را یافتهاند تا به گفته ارتش، «تصویری نادرست از تلاش برای یافتن اجساد» ایجاد کنند.