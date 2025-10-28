اسرائیل میگوید گروه افراطی حماس جسد یکی دیگر از گروگانهای کشتهشدهٔ اسرائیلی در نوار غزه را از طریق صلیب سرخ به این کشور تحویل داده، اما هنوز تعیین هویت نشده است.
دفتر نخستوزیری اسرائیل دوشنبهشب پنجم آبان اعلام کرد این جسد به مرکز پزشکی قانونی منتقل شده است تا تعیین هویت شود.
این نخستین بار ظرف شش روز گذشته است که حماس جسد یک اسرائیلی دیگر را که ربوده و به دست این گروه در غزه کشته شده است، تحویل میدهد.
حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته شده، بر اساس مرحلهٔ نخست طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه میبایست همراه با آزاد کردن آخرین گروه ۲۰ نفره از گروگانهای زندهٔ اسرائیلی، جسد ۲۸ گروگان کشتهشدهٔ این کشور را هم تحویل میداد اما در دو هفتهای که از اجرای این طرح گذشته، جسد ۱۵ گروگان را تحویل داده است.
اگر جسد تحویلشده به عنوان پیکر یکی از گروگانهای کشتهشده تعیین هویت شود، حماس هنوز جسد ۱۲ گروگان دیگر جانباختهٔ اسرائیلی را در دست خود دارد.
تحویل یک جسد در حالی است که موعد ۴۸ ساعتهای که دونالد ترامپ به حماس برای تحویل همه گروگانهای جانباخته داده بود، به سرآمده است.
جسد دو تن از کشتههایی که در غزه مانده، متعلق به ایتای خن و عومر نائوترا هستند که تابعیت دوگانهٔ اسرائیلی-آمریکایی داشتند.
سخنگوی دولت اسرائیل روز دوشنبه گفت حماس در تحویل پیکر کشتهها عامدانه تعلل میکند و از محل دفن آنها مطلع است.
حماس در بیانیهای این اظهارات را رد کرد.
اسرائیل روز یکشنبه به تیمی از نیروهای صلیب سرخ و مصر اجازه داد که همراه با ماشینآلات سنگین برای کاووش در محل دفن احتمالی اجساد کشتههای اسرائیلی وارد مناطقی از باریکه غزه شوند.
رئیس ستاد ارتش اسرائیل روز دوشنبه گفت تا زمانی که آخرین پیکر کشتهها به اسرائیل تحویل نشود، از نظر ارتش جنگ پایان نخواهد یافت.
ایال زمیر گفت بازگرداندن پیکرها برای خاکسپاری در اسرائیل یک «مأموریت مقدس» است. در میان اجسادی که اسرائیل در انتظار تحویل آنها است، دو نظامی نیز هستند.
انجمن خانوادهٔ گروگانهای آزادشده و مفقودین اسرائیلی از دولت و ارتش خواستند مراحل بعدی طرح صلح آمریکایی برای غزه را تا تحویل بقیه اجساد به حالت تعلیق درآورند.
این انجمن نیز معتقد است که حماس «دقیقاً میداند تکتک گروگانهای فوتشده در کدام محل دفن شدهاند».
آمریکا با محدود کردن کمکهای بشردوستانه به غزه به عنوان یک گام تنبیهی از سوی اسرائیل مخالفت کرده است.
شبکهٔ ۱۲ تلویزیون اسرائیل دوشنبهشب گزارش داد که اسرائیل همچنان به دنبال یک تهدید عملی معتبر برای تحت فشار قراردادن حماس است تا این گروه به توافقی که به آن متعهد شده، پایبند باشد.
بر اساس گزارش این شبکه، آمریکا احتمال جابهجایی «خط زرد» در غزه برای ارتش اسرائیل با هدف گسترش مناطق تحت تسلط ارتش را رد نکرده است.
بر اساس وضعیت کنونی، «خط زرد» نوار غزه را به دو بخش ۵۳ درصدی و ۴۷ درصدی تقسیم کرده است. ۵۳ درصد از غزه در کنترل ارتش اسرائیل است.
مخالفت با حضور ترکیه در نوار غزه
در این میان، گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، روز دوشنبه گفت کشورش با حضور ترکیه به عنوان بخشی از نیروی بینالمللی تثبیتکننده آتشبس در غزه موافقت نخواهد کرد.
آقای سعار گفت ترکیه «رویکرد خصمانه» در قبال اسرائیل داشته که آن را نه تنها به صورت بیانیههای خصمانه بلکه با اقدامات دیپلماتیک و تحریم تجاری نشان داده است.
به گفتهٔ او، برای اسرائیل غیرقابل قبول است که امکان دهد نیروهای نظامی ترکیه در نوار غزه حضور یابند.
ترکیه که در کنار مصر و قطر ضامن اجرای طرح صلح آمریکا برای غزه است، در روزهای گذشته تأکید کرده بود که آماده انتقال نیرو به غزه است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، روز یکشنبه گفته بود که دولت او تعیین خواهد کرد چه کشوری عضو نیروی تثبیتکنندهٔ آتشبس در غزه باشد و کدام کشور نه.
به گزارش رسانههای اسرائیل، در ستاد نظامی-شهروندی که از سوی ارتش آمریکا برای هماهنگی امور غزه در شهر کریات گاگ در جنوب اسرائیل برپا شده، شمار زیادی از افسران کشورهای مختلف منطقه از مصر، امارات و اردن گرفته تا کشورهای غربی مانند اسپانیا و ایتالیا دیده میشوند.