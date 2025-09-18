شوی کمدی جیمی کیمِل در آمریکا در پی اظهار نظر او درباره چارلی کرک موقتا تعطیل شد

تنها ساعاتی پس از یک تهدید از طرف رئیس کمیسیون فدرال ارتباطات، شبکه تلویزیونی اِی‌بی‌سی در آمریکا اعلام کرد که پخش برنامه کمدی جیمی کیمل تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق درمی‌آید.

این تصمیم ناگهانی که تنها ساعتی پیش از ضبط برنامه جدید کیمل اعلام شد از یک سو با استقبال رئیس جمهور آمریکا روبه‌رو شد و از سوی دیگر یعنی از طرف منتقدان دولت به عنوان سانسور مورد انتقاد قرار گرفت.

متمم اول قانون اساسی آمریکا که حافظ حق آزادی بیان برای همگان در این کشور است گستره‌ای وسیع دارد و در ایالات متحده بسیار مورد توجه است؛ از همین رو اکثر رسانه‌ها این خبر را شوکه‌کننده و باورنکردنی توصیف کرده‌اند.

جیمی کیمل، مجری شوی کمدیِ آخر شبِ «جیمی کیمل لایو»، چند روز بود که به دلیل یک اظهار نظر درباره چارلی کرک و قاتل او از طرف دونالد ترامپ و هوادارانش تحت فشار بود.

چارلی کرک، فعال محافظه‌کار و از متحدان نزدیک ترامپ که گفته می‌شود به او در جذب آرای جوانان کمک کرده بود، هفته گذشته در ایالت یوتا به ضرب یک گلوله کشته شد.

بلافاصله پس از ترور او، ترامپ و دیگر محافظه‌کاران در آمریکا «چپ رادیکال» را مسئول مرگ کرک معرفی کردند، اقدامی که جنجالی در جامعه دوقطبیِ امروزِ آمریکا به پا کرد.

جیمی کیمل روز دوشنبه گذشته در ابتدای شوی خود در واکنش به این موضع‌گیری چنین گفت: «دارودسته ماگا دارن زور می‌زنن این بچه‌ای که چارلی کرک رو کشت بگن هر چیزی هست جز یک نفر از خودشون...»

تایلر رابینسون ۲۲ ساله و سفیدپوست از خانواده‌ای مذهبی و محافظه‌کار که خود او گفته می شود در یک سال اخیر به عقاید چپ متمایل شده بود به عنوان قاتل چارلی کرک تفهیم اتهام شده است.

روز چهارشنبه، برندان کار، رئیس کمیسیون فدرال ارتباطات، که خود از نزدیکان ترامپ است، در مصاحبه‌ای خطاب به کمپانی‌های برنامه‌ساز و پخش‌کننده‌ها گفت که می‌توانند خود راه‌هایی پیدا کنند که به «تغییر رفتار» افرادی چون جیمی کیمل بینجامد، وگرنه این کمیسیون خود ابزار باطل کردن مجوز برای شبکه‌ها را در اختیار دارد.

تنها ساعاتی بعد، یکی از بزرگ‌ترین صاحبان شبکه‌های تلویزیونی محلی به نام نکست‌استار اعلام کرد که دیگر شوی کیمل را پخش نمی‌کند.

در پی این انتشار این خبر بود که شبکه تلویزیونی ای‌بی‌سی که به کمپانی دیزنی تعلق دارد اعلام کرد که فعلا دیگر شوی کیمل را پخش نخواهد کرد.