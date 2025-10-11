جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، با اعلام اینکه شامگاه جمعه مناطق غیرنظامی جنوب لبنان «بدون هیچ توجیه یا بهانهای، هدف تجاوز وحشیانۀ اسرائیل قرار گرفت»، این حمله را محکوم کرد.
خبرگزاری رسمی لبنان روز شنبه ۱۹ مهر گزارش داد که جنگندههای اسرائیلی «۱۰ حمله به محلهای نگهداری بولدوزرها و بیلهای مکانیکی» انجام دادند که دستکم یک کشته هم بر جا گذاشت.
ارتش اسرائیل ضمن تأیید خبر این حمله ادعا کرد «در این محل، ماشینآلات مهندسیای وجود داشت که حزبالله برای بازسازی زیرساختهای تروریستی خود، در نقض توافقهای میان اسرائیل و لبنان، از آنها استفاده میکرد».
بیانیه ارتش اسرائیل همچنین افزود نیروهای ارتش، «پیش از انهدام ساختمان، آن را بازرسی کرده و تجهیزات نظامی کشفشده را ضبط کردند».
منطقۀ جنوب لبنان که بیشتر شیعیان این کشور آنجا زندگی میکنند، تحت نفوذ گروه حزبالله قرار دارد و بارها هدف حملات اسرائیل قرار گرفته است.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که این حملات به منطقۀ مصیلح جنوب لبنان، دستکم یک کشته و هفت زخمی بر جا گذاشته است.
جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، گفت این حمله از این جهت اهمیت دارد و باید جدی گرفته شود که «پس از توافق آتشبس در غزه رخ داده است.»
اشارۀ او به آتشبس میان گروه افراطی حماس و اسرائیل است که بر اساس اعلام ارتش اسرائیل از ظهر روز جمعه ۱۸ مهر آغاز شد.
بر اساس این آتشبس، قرار است حماس ۲۰ گروگان زنده اسرائیلی را ظرف ۷۲ ساعت آزاد کند و پس از آن اسرائیل ۲۵۰ فلسطینی را که به حبسهای طولانیمدت در زندانهای اسرائیل محکوم شدهاند و ۱۷۰۰ نفر دیگر را که در طول جنگ در غزه بازداشت شدهاند، آزاد خواهد کرد.
اسرائیل با وجود آتشبس نوامبر با حزبالله، بارها لبنان را بمباران کرده است. این آتشبس پس از بیش از یک سال درگیری با گروه شبهنظامی مورد حمایت ایران، که به دو ماه جنگ آشکار منجر شد، برقرار شده بود.
جنگ اسرائیل و حزبالله یک روز پس از حملهٔ گروه افراطی حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد. حماس و حزبالله در فهرست تروریستی آمریکا قرار دارند، اما اتحادیه اروپا فقط شاخهٔ نظامی حزبالله را تروریستی میداند.
جنگ حزبالله و لبنان، بهگفتۀ مقامات لبنانی، بیش از چهار هزار کشته بر جا گذاشت. این جنگ، بنا به ارزیابی بانک جهانی، ۱۱ میلیارد دلار خسارت به اقتصاد لبنان وارد کرد.