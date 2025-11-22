دیدار ممدانی از کاخ سفید با تعریف و تمجید ترامپ از او به پایان رسید

زُهران ممدانی، شهردار جوان و مسلمان نیویورک در آینده، طبق وعدهای که داده بود با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در کاخ سفید دیدار کرد.
دیداری که همه انتظار داشتند با برخورد احتمالی میان شهردار چپگرای نیویورک و رئیس جمهور جمهوریخواه آمریکا ختم شود، روز جمعه، ۳۰ آبانماه، با خنده و شوخی و تعریف و تمجید دونالد ترامپ از شهردار جوان به پایان رسید.
این دیدار اولین ملاقات رئیسجمهور جمهوریخواه با شهردار منتخب نیویورک بود که از نظر گرایش سیاسی خود را «دموکرات سوسیالیست» معرفی میکند.
پیش از پیروزی ممدانی در انتخابات، او و دونالد ترامپ بارها از یکدیگر انتقاد کرده بودند، و رئیسجمهور آمریکا در جریان انتخابات شهرداری نیویورک، از اندرو کوئومو، حریف ممدانی، حمایت کرده بود.
ممدانی بارها از سیاستهای دولت ترامپ در زمینۀ حمایت از اسرائیل در جریان جنگ غزه و محدودیتهای مهاجرتی انتقاد کرده بود.
ترامپ در طول کارزار انتخاباتی شهرداری نیویورک تهدید کرده بود که اگر ممدانی برنده شود، این ابرشهر را از میلیاردها دلار بودجهٔ فدرال محروم خواهد کرد. بودجهٔ فدرال نیویورک برای سال مالی آینده، ۷.۴ میلیارد دلار اعلام شده است که حدود ۶.۴ درصد از کل هزینههای آن را پوشش میدهد.
اما دیدار روز جمعه در کاخ سفید همراه بود با خنده و شوخی ترامپ، ۷۹ ساله، و لبخندهای ممدانی، ۳۴ ساله.
دونالد ترامپ در همین دیدار با یک قول همگان را شگفتزده کرد. او گفت: «قرار شد ما به او کمک کنیم تا رویای همه تحقق پیدا کند: رویای داشتن نیویورکی قوی و بسیار امن.»
او در ادامه چند بار بر کمک و حمایت خود از ممدانی تأکید کرد و حتی خطاب به خبرنگاران گفت که «اشکالی ندارد» که ممدانی او را «خودکامه» نامیده است.
زهران ممدانی هم دیدار خود با رئیس جمهور راستگرای آمریکا را «بسیار مفید» توصیف کرد و از «تحسین و عشق مشترک» دو طرف به پایتخت مالی و اقتصادی آمریکا گفت.
رئیس جمهور آمریکا پس از دیدار، در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت: «دیدار با زهران ممدانی، شهردار جدید نیویورک، افتخار بزرگی بود.»
استقبال رئیس جمهور از شهردار دموکرات سوسیالیست نیویورک به مذاق برخی از طرفداران سرشناس ترامپ از جمله لورا لومر خوش نیامد؛ لومر حتی پیشبینی کرد که رفتار ترامپ باعث خواهد شد دموکراتها در انتخابات سال آینده دست بالا را داشته باشند.
ترامپ و ممدانی هر دو در منطقه کوئینز نیویورک بزرگ شدهاند، اما وجه اشتراکشان به همین جا ختم میشود.
شهردار جدید نیویورک قرار است روز اول ژانویه ۲۰۲۶ سوگند یاد کند.