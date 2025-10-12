لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ تهران ۱۰:۵۲

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

گفت‌وگو با مصطفی دانشگر؛ چرا ترامپ از ایران برای شرکت در نشست مصر دعوت کرد؟

گفت‌وگو با مصطفی دانشگر؛ چرا ترامپ از ایران برای شرکت در نشست مصر دعوت کرد؟
Embed
گفت‌وگو با مصطفی دانشگر؛ چرا ترامپ از ایران برای شرکت در نشست مصر دعوت کرد؟

No media source currently available

0:00 0:07:00 0:00
لینک مستقیم

نشست شرم‌الشیخ به دعوت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، و با همراهی عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، برگزار خواهد شد؛ نشستی که از بسیاری از کشورها برای شرکت در آن دعوت شده و از جمله امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، شرکت در آن را تأیید کرده است. نشریه آنلاین اکسیوس با انتشار تصویری از دعوتنامه این مراسم می‌گوید در کنار کشورهایی چون ژاپن، اسپانیا، ارمنستان و کانادا، از ایران نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده است. مراسمی که با عنوان امضای «طرح صلح خاورمیانه» معرفی شده است. اسرائیل و گروه افراطی حماس در این نشست شرکت ندارند. از سوی تهران هنوز اظهارنظری درباره دعوت و رد یا قبول آن مطرح نشده است. مصطفی دانشگر تحلیلگر امور خاورمیانه در آمریکا در گفت‌وگو با رادیوفردا از دلایل احتمالی دعوت از ایران و رویکرد تهران به چنین اقدامی می‌گوید.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG