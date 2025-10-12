گفتوگو با مصطفی دانشگر؛ چرا ترامپ از ایران برای شرکت در نشست مصر دعوت کرد؟
نشست شرمالشیخ به دعوت دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، و با همراهی عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر، برگزار خواهد شد؛ نشستی که از بسیاری از کشورها برای شرکت در آن دعوت شده و از جمله امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، شرکت در آن را تأیید کرده است. نشریه آنلاین اکسیوس با انتشار تصویری از دعوتنامه این مراسم میگوید در کنار کشورهایی چون ژاپن، اسپانیا، ارمنستان و کانادا، از ایران نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده است. مراسمی که با عنوان امضای «طرح صلح خاورمیانه» معرفی شده است. اسرائیل و گروه افراطی حماس در این نشست شرکت ندارند. از سوی تهران هنوز اظهارنظری درباره دعوت و رد یا قبول آن مطرح نشده است. مصطفی دانشگر تحلیلگر امور خاورمیانه در آمریکا در گفتوگو با رادیوفردا از دلایل احتمالی دعوت از ایران و رویکرد تهران به چنین اقدامی میگوید.
مهر ۱۶, ۱۴۰۴
