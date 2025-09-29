پیروزی حزب طرفدار اروپا در انتخابات مولداوی؛ کاهش نفوذ کرملین، امیدواری بروکسل

حزب «اقدام و همبستگی» (پی‌اِی‌اس یا پاس) به رهبری مایا ساندو، رئیس‌ جمهوری مولداوی، به‌رغم گزارش‌ها از «کارزار گسترده انتشار اطلاعات نادرست به دست کرملین» در انتخابات پارلمانی قاطعانه پیروز شد.

با این حال، ناظران می‌گویند برنده اصلی این انتخابات را می‌توان اتحادیه اروپا دانست.

این حزب غرب‌گرا که در یکی از فقیرترین کشورهای اروپا فعالیت می‌کند، با رقیب جدی خود یعنی «بلوک انتخاباتی میهن‌پرستانه»، ائتلافی از احزاب طرفدار روسیه به رهبری رئیس‌جمهوری پیشین، ایگور دودون، رقابتی تنگاتنگ داشت.

به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، پیروزی قاطع حزب طرفدار اروپا در انتخابات پارلمانی مولداوی، نه‌تنها موفقیتی برای رئیس‌جمهوری مایا ساندو و حزب «اقدام و همبستگی» است، بلکه دستاوردی بزرگ برای بروکسل در برابر نفوذ کرملین نیز به‌شمار می‌رود.

این حزب که موضعی آشکارا غرب‌گرا دارد، در انتخابات روز یک‌شنبه، ششم مهرماه، دست‌کم ۵۴ کرسی از مجموع ۱۰۱ کرسی پارلمان را به دست آورد؛ نتیجه‌ای غافلگیرکننده در شرایطی که نظرسنجی‌ها رقابت نزدیک میان طرفداران اروپا و ائتلاف‌های طرفدار روسیه، به‌ویژه بلوک انتخاباتی «میهن‌پرستانه» را پیش‌بینی کرده بودند.

این انتخابات در مولداوی به‌عنوان انتخابی سرنوشت‌ساز میان بروکسل و مسکو توصیف شده است.

اتحادیه اروپا، برخلاف رویه معمول خود، آشکارا از «پی‌اِی‌اس» حمایت کرد: از طریق اعمال تحریم علیه سیاستمداران طرفدار روسیه گرفته تا وعده سرمایه‌گذاری ۱٫۹ میلیارد یورویی در بخش انرژی و زیرساخت، و نیز حضور مکرر رهبران اروپایی در کیشینا برای اعلام پشتیبانی از ساندو.

مقامات مولداوی پیشتر مسکو را به «تزریق صدها میلیون یورو برای انتشار اطلاعات نادرست» متهم کرده بودند.

نیروهای امنیتی نیز در هفته‌های منتهی به رأی‌گیری، چندین عملیات در سطح کشور برای جلوگیری از «آشوب‌های هماهنگ‌شده از روسیه» انجام دادند.

همچنین دو حزب طرفدار روسیه، «قلب مولداوی» و «مولداوی بزرگ»، به دلیل اتهام رشوه‌دهی و تأمین مالی غیرقانونی از شرکت در انتخابات منع شدند.

زیگفرید موریسان، نماینده پارلمان اروپا، این پیروزی را «درسی برای تمام اروپا در برابر دخالت‌های روسیه» خواند.

پیروزی «پی‌اِی‌اس» سومین موفقیت انتخاباتی مهم برای مایا ساندو در کمتر از یک سال اخیر است: بازگشت به کاخ ریاست‌جمهوری، برگزاری همه‌پرسی عضویت در اتحادیه اروپا، و اکنون پیروزی در پارلمان.

این تحولات، چشم‌انداز مذاکرات الحاق مولداوی به اتحادیه اروپا را تقویت کرده و احتمال پیشرفت سریع در تمامی ۳۳ فصل گفت‌وگوهای عضویت را افزایش داده است.

در شرایطی که جنگ اوکراین ادامه دارد و گرجستان از مسیر الحاق به اتحادیه اروپا فاصله گرفته، مولداوی اکنون تنها نامزد جدی از شرق اروپا برای پیوستن به این اتحادیه به‌شمار می‌رود.

مقام‌های اروپایی امیدوارند روند الحاق این کشور تا پیش از انتخابات پارلمان اروپا در سال ۲۰۲۹ به ثمر برسد.

این پیروزی نه‌فقط برای مولداوی، بلکه برای اوکراین نیز اهمیت دارد.

کی‌یف که به‌دلیل جنگ با روسیه به‌شدت به متحدان منطقه‌ای نیازمند است، اکنون می‌تواند روی همسایه غربی خود حساب کند.

بنا بر تحلیل رادیو اروپای آزاد، برخی ناظران می‌گویند که مولداوی ممکن است «لوکوموتیو» پیوند اوکراین با اروپا شود.