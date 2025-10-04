حزب حاکم ژاپن، با انتخاب سانائه تاکایچی به عنوان رهبر خود، او را در مسیر قرار گرفتن در جایگاه نخستین نخستوزیر زن این کشور قرار داد.
حزب لیبرال دموکرات ژاپن که تقریباً در تمام دوران پس از جنگ جهانی دوم، ژاپن را اداره کرده، تاکایچی ۶۴ ساله را، با هدف بازگرداندن اعتماد عمومی مردم که از افزایش قیمتها خشمگیناند، روز شنبه ۱۲ مهر به عنوان رهبر جدید خود برگزید.
تکلیف نهایی پست نخستوزیری ژاپن در رأیگیری پارلمانی پانزدهم ماه جاری میلادی، اکتبر، روشن خواهد شد.
رهبر حزب حاکم کنونی ژاپن تنها در صورتی ممکن است به نخستوزیری نرسد که احزاب اپوزیسیون متحد شوند و بر روی یک نامزد دیگر به توافق برسند؛ اتحادی که رسانههای جریان اصلی شکل گرفتن آن را بعید دانستهاند.
خانم تاکایچی یک ملیگرای محافظهکار است که مارگارت تاچر، نخستوزیر پیشین بریتانیا، را یکی از الگوهای خود معرفی کرده است. او در عین حال از متحدان شینزو آبه، نخستوزیر سابق ژاپن، است که ترور شد و طولانیترین دوره رهبری ژاپن را به نام خود ثبت کرد.
تاکایچی، که پیشتر وزیر امنیت اقتصادی و امور داخلی بوده و برنامه مالی توسعهطلبانهای برای چهارمین اقتصاد بزرگ جهان دارد، رهبری این حزب در شرایطی بحرانی تحویل میگیرد.
شیگهرو ایشیبا، نخستوزیر ژاپن، ماه گذشته در یک نشست خبری رسماً اعلام کرد که برای جلوگیری از بروز شکاف درون حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن، از سمت نخست وزیری و همچنین ریاست این حزب کنارهگیری میکند.
تاکایچی پیش از رأیگیری دور دوم در سخنرانی خود گفت: «اخیراً صدای تند مردم از سراسر کشور را شنیدهام که میگویند دیگر نمیدانیم حزب لیبرال دموکرات چه چیزی را نمایندگی میکند. این حس فوریت مرا به حرکت درآورد. میخواستم اضطراب مردم درباره زندگی روزمره و آیندهشان را به امید تبدیل کنم.»
رهبر جدید حزب لیبرال دموکرات، از حامیان استراتژی «آبنومیکس» شینزو آبه، برای تقویت اقتصاد با هزینههای تهاجمی و سیاست پولی آسان است و پیشتر از افزایش نرخ بهره توسط بانک ژاپن انتقاد کرده بود.
مواضع ملیگرایانه او نیز- مثل بازدیدهای منظم از معبد یاسوکونی برای کشتهشدگان جنگ ژاپن، که برخی کشورهای آسیایی آن را نمادی از نظامیگری گذشته ژاپن میدانند - ممکن است همسایگانی مانند کره جنوبی و چین را خشمگین کند.
تاکایچی از بازنگری قانون اساسی پس از جنگ ژاپن حمایت میکند و امسال پیشنهاد داد که ژاپن میتواند یک «اتحاد شبهامنیتی» با تایوان، جزیرهای با حاکمیت دموکراتیک که چین مدعی آن است، تشکیل دهد.
تاکایچی گفته اگر به عنوان نخستوزیر انتخاب شود، نسبت به سلف خود بیشتر به خارج از کشور سفر خواهد کرد تا این پیام را منتشر کند که «ژاپن بازگشته است».
او در سخنرانی پیروزی خود گفت: «من تعادل کار و زندگی خودم را کنار گذاشتهام و کار، کار، کار خواهم کرد.»