بیوهٔ الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان روسیه، گفت آزمایشهای انجام شده در خارج از روسیه نشان میدهد که شوهرش در زندان قطب شمال، جایی که در فوریهٔ ۲۰۲۴ به طرز مرموزی درگذشت، مسموم شده است.
یولیا ناوالنایا روز چهارشنبه ۲۶ شهریور در بیانیهای ویدئویی که در شبکههای اجتماعی منتشر شد، گفت که هواداران شوهر درگذشتهاش نمونههای بیولوژیکی او را از روسیه به دست آورده و قاچاق کردهاند.
او گفت: آزمایشگاههایی در دو کشور به طور مستقل نمونهها را تجزیه و تحلیل کردند و «به یک نتیجه رسیدند: الکسی کشته شده است؛ به طور خاص، او مسموم شده است».
ناوالنایا نامی از این آزمایشگاهها نبرد و هیچ جزئیاتی در مورد یافتههای آنها ارائه نداد، ولی از آنها خواست که نتایج این آزمایشها را به طور عمومی منتشر کنند.
بیانیهٔ او یافتههای قبلی منتشر شده در سال گذشته توسط «دِ اینسایدر»، رسانهٔ متمرکز بر روسیه، را تکرار میکند که گزارش داده بود اسناد نشان میدهد که ناوالنی مسموم شده است.
ناوالنی، فعال ضد فساد، برای افشای دستاوردهای نامشروع ادعایی ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و حلقه نزدیکانش تلاش میکرد.
او بهدلیل اتهاماتی که به طور گسترده با انگیزه سیاسی تلقی میشوند، در حال گذراندن حکم ۱۹ سال حبس خود در زندانی معروف به «گرگ قطبی» بود.
ناوالنایا در نسخهٔ روسی بیانیهٔ خود که در یوتیوب منتشر شد، گفت: «چرا این محل دورافتاده، بسته و خشن [زندان] اینقدر جذاب بود؟ شاید به این دلیل که هیچ چیز و هیچ کس در آنجا نمیتوانست مانع از اتمام کار آنها شود. و آنها کار را تمام کردند».
او گفت: شهادت پنج نفر از کارکنان زندان نشان میدهد که سلامت ناوالنی در هفتههای پایانی عمرش به سرعت رو به وخامت گذاشته بود.
جسد الکسی ناوالنی به مدت یک هفته از مادرش پنهان ماند و این امر باعث ایجاد سوءظن در میان هوادارانش مبنی بر وقوع یک جنایت شد.
ناوالنایا گفت: «من اعلام میکنم که ولادیمیر پوتین در قتل همسرم، الکسی ناوالنی، مقصر است». او با این حال مدرکی در این زمینه ارائه نکرد.
همسر ناوالنی افزود: «من سرویسهای امنیتی روسیه را به توسعهٔ سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی ممنوعه متهم میکنم. من از آزمایشگاههایی که این مطالعات را انجام دادهاند، میخواهم که نتایج آن را منتشر کنند. از بازی با پوتین به خاطر ملاحظات بالاتر دست بردارید».
رسانههایی از جمله وال استریت جورنال و آسوشیتدپرس گزارش دادهاند که سازمانهای اطلاعاتی ایالات متحده معتقدند که پوتین احتمالاً دستور قتل ناوالنی را نداده است.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز چهارشنبه گفت که از ادعای جدید ناوالنایا بیاطلاع است.
مرگ ناوالنی به طور گسترده در سطح بینالمللی محکوم شده است و دولتهای غربی کرملین را مسئول حبس و بدرفتاری با او میدانند.
ناوالنی، برجستهترین رهبر اپوزیسیون روسیه برای سالها، به سختی از مسمومیت سال ۲۰۲۰ با یک عامل اعصاب درجه نظامی در سیبری جان سالم به در برد، که او پوتین و سرویس امنیت فدرال را مقصر آن میدانست.
هنگامی که او در ژانویه ۲۰۲۱ پس از درمان در آلمان به روسیه بازگشت، به محض ورود دستگیر شد و تا زمان مرگش پشت میلههای زندان ماند.