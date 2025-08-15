مقامات محلی پاکستان اعلام کردند که طی ۲۴ ساعت گذشته نزدیک به ۲۰۰ نفر در شمال غربی این کشور بر اثر جاری شدن سیلهای شدید کشته شدهاند و آب و هوای بد نیز باعث سقوط یک بالگرد امدادی شده است.
آنها روز جمعه ۲۴ مرداد گفتند که بارش شدید باران، سیل ناگهانی، صاعقه و فرو ریختن ساختمانها موجب مرگومیر در تپهها و کوههای استان خیبر پختونخوا شده است.
اداره ملی مدیریت بحران پاکستان اواخر روز جمعه تعداد کشتهها را ۱۹۴ نفر اعلام کرد.
شهاب علی شاه، استاندار خیبر پختونخوا، به خبرگزاری رویترز گفت که بیشترین آسیب به منطقه بونر وارد شده، جایی که سیل و باران شدید باعث مرگ ۱۰۰ نفر شده است.
گزارش رویترز حاکی است که یک بالگرد حامل کمکهای امدادی برای آسیبدیدگان از سیل در باجور، نزدیک مرز افغانستان، به دلیل آب و هوای بد سقوط کرد و پنج خدمه آن کشته شدند.
مقامات امداد و نجات اعلام کردند که در منطقه سوات، پس از طغیان رودخانهها و نهرها، بیش از ۲۰۰۰ نفر به مناطق امنتر منتقل شدند.
دفتر شهباز شریف، نخستوزیر، اعلام کرد که او ریاست جلسهای اضطراری برای بررسی وضعیت سیل ناشی از بارانهای اخیر را بر عهده داشت.
صدها نفر دیگر در هفتههای اخیر کشته شدهاند، زیرا پاکستان در طول فصل بارانهای موسمی، شاهد بارندگیهای بیشتری نسبت به اوقات معمول بوده و جادهها و ساختمانها را تخریب کرده است.