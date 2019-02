مراسم نود و یکمین دوره معرفی برندگان آکادمی علوم و هنرهای سینما، معروف به اسکار، شامگاه یکشنبه پنجم اسفند در هالیوود برگزار شد.

در این مراسم، اسکار «بهترین فیلم» به فیلم «کتابچه سبز» ساخته پیتر فارلی رسید و آلفونسو کوارون، کارگردان فیلم مکزیکی «روما» اسکار «بهترین کارگردان» را کسب کرد.

یکی از دو برنده اسکار «بهترین مستند کوتاه» نیز رایکا زهتابچی، کارگردان ایرانی - آمریکایی، بود که با مستندی درباره عادت ماهانه زنان و مشکلات مربوط به آن در روستایی در هند در اسکار امسال حضور داشت.

عنوان ایهام‌دار فیلم او را می‌توان «پریود؛ ختم کلام» یا «پریود؛ پایان محکومیت» ترجمه کرد.

این مستندساز ۲۵ ساله که نخستین زن ایرانی – آمریکایی ست که جایزه اسکار را از آن خود می‌کند در سخنان کوتاهش در این مراسم گفت باورش سخت است که مستندی درباره عادت ماهانه برنده اسکار شده است.

مراسم اسکار امسال، برای نخستین بار پس از سی سال، بدون مجری برگزار شد.

آغازگر مراسم نیز گروه موسیقی «کوئین» و آدام لمبرت، ستاره شوی تلویزیونی «امریکن آیدل»، بودند.

برایان می و راجر تایلور، بازماندگان گروه «کوئین» همراه لمبرت ترانه‌های «We Will Rock You» و «We Are the Champions» را اجرا کردند.

فیلم «کتابچه سبز» (یا «کتاب مرجع») برنده اسکار «بهترین فیلم» امسال شد. این فیلم در مورد یک نوازنده سیاه‌پوست پیانو است که با راننده سفیدپوست خود در دهه ۱۹۶۰ در مناطق جنوبی آمریکا برنامه اجرا می‌کند.

اسکار بهترین کارگردانی به ​آلفونسو کوارون با فیلم «روما» رسید. این فیلم سیاه و سفید درباره زندگی مستخدم‌های خانگی دهه هفتاد میلادی در مکزيک است و اسکار «بهترین فیلم خارجی‌زبان» را نیز کسب کرد.

فیلم «روما» تحسین‌های بسیاری برانگیخته و به دو زبان بومی مکزیکی و اسپانیایی ساخته شده‌ است. این نخستین بار است که مکزیک اسکار بهترین فیلم خارجی را از آن خود می‌کند؛ هرچند در سال‌های گذشته کارگردان‌ها و هنرمندان مکزیکیِ مشغول به کار در آمریکا چندین اسکار به خانه برده‌اند.

یکی دیگر از جوایز فیلم «روما» ​اسکار فیلمبرداری بود. آلفونسو کوارون علاوه بر کارگردانی و تهیه‌کنندگی این فیلم، فیلمبرداری و تدوین آن را نیز برعهده داشته است.

لباس بیلی پورتر، بازیگر و خواننده آمریکایی، روی فرش قرمز توجهات را به خود جلب کرد

رامی ملک، بازیگر «راپسودی بوهمی»، اسکار بهترین بازیگر مرد نقش اول را از آن خود کرد. این بازیگر زاده لس‌آنجلس و مصری‌تبار نقش فردی مرکوری، هنرمند تاریخ‌ساز گروه کوئین، را بازی کرده است.

اسکار بهترین بازیگر زن نیز به اولیویا کولمن برای بازی در فیلم «محبوب» رسید. هم ملک و هم کولمن نخستین بار بود که نامزد و برنده اسکار شدند.

اسکار نقش مکمل زن نیز به رگینا کینگ، بازیگر «اگر خیابان بیل می‌توانست حرف بزند» رسید؛ فیلمی رمانتیک که آن را بری جنکینز کارگردانی کرده است.

اسکار بهترین بازیگر نقش مکل مرد نیز به ماهرشالا علی، بازیگر ۴۵ ساله، به خاطر بازی در فیلم «کتابچه سبز» رسید. این دومین اسکار علی است.

فیلم «کتابچه سبز» اسکار بهترین فیلم‌نامه (اصلی) را نیز از آن خود کرد.

بلک‌ک‌کلنزمن نیز برنده بهترین فیلمنامه اقتباسی شد. این فیلم یک کمدی‌درام و زندگینامه یک افسر سیاه‌پوست پلیس آمریکا در دهه ۱۹۷۰ است که به گروه کوکلوکس‌کلان نفوذ می‌کند. اسپایک لی، کارگردان فیلم، از جمله نویسندگان آن بود.

اسکار بهترین تدوین به جان اوتمن برای فیلم «راپسودی بوهمی» رسید.

اسکار بهترین مستند بلند به «Free Solo» (صعود آزاد) رسید. فیلمی که نشنال جئوگرافیک بر اساس تلاش الکس هانولد، صخره‌نورد آمریکایی، برای بالا رفتن از دیواره ۹۰۰ متری «ال کاپیتان» بدون طناب یا وسایل کمکی دیگر، ساخته است.

«مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی»، به کارگردانی باب پرسیچتی، پیتر رمزی و رودنی روثمن، برنده اسکار بهترین پویانمایی (انیمیشن) بلند امسال شد. این نخستین جایزه اسکار برای یکی از فیلم‌های «ابـَرقهرمانی» استودیو مارول است.

پلنگ سیاه اسکار بهترین طراحی لباس و طراحی صحنه را به دست آورد. روث کارتر و هانا بیچلر، نخستین آفریقایی‌آمریکایی‌هایی هستند که در این بخش از جوایز آکادمی علوم و هنرهای سینما برنده اسکار می‌شوند.

آماده‌سازی‌ها در واپسین ساعت‌ها پیش از آغاز مراسم امسال، مراسم مانند سال‌های اخیر در سالن دالبی در هالیوود برگزار شد

هر دو اسکار تدوین و میکس صدا به «راپسودی بوهمی» رسید. رامی ملک بازیگر فیلم برای قدردانی از اعضای باقی‌مانده گروه کوئین (راپسودی بوهمی در مورد کوئین و فردی مک‌کوری‌ست) صندلی خود را ترک کرد و نزد آن‌ها رفت.

اسکار جلوه‌های ویژه نیز به فیلم «نخستین مرد» رسید.

«ستاره‌ای متولد می‌شود» اسکار بهترین ترانه اصلی را به دست آورد. لیدی گاگا، آهنگ‌ساز و خواننده مشهور آمریکایی به همراه دیگر برندگان این بخش اسکار را دریافت کرد.

لیدی گاگا که تا کنون چندین بار برنده جایزه گـرَمی شده، در هنگام دریافت اسکار، اشک‌ریزان، گفت «من سخت کار و تلاش کرده‌ام. مسئله برنده شدن نیست، مسئله تسلیم نشدن است. اگر رویایی داری، برایش تن به نبرد بده».

خبرگزاری آسوشیتدپرس گوناگونی برندگان در ۹۱مین دوره از جوایز اسکار، را «تاریخی» توصیف کرده‌ است. در عین حال شمار زنانی که امسال برنده اسکار شده‌اند نیز از هر زمان دیگری بیشتر بود.

فیلم «راپسودی بوهمی» چهار جایزه اسکار دریافت کرد و از نظر شمار جوایز در صدر قرار گرفت. فیلم‌های «روما»، «کتابچه سبز» و «پلنگ سیاه» نیز هر یک سه جایزه اسکار را به دست آوردند.

با استفاده از گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی / ج