سیلابهای گسترده در پاکستان بار دیگر بخشهای بزرگی از ایالت پنجاب و سند را درگیر کرده و میلیونها نفر را آواره کرده است.
تنها در شهر جلالپور پیروالا در پنجاب، نیروهای امدادی با پشتیبانی ارتش طی روزهای اخیر بیش از ۱۲۲ هزار نفر را تخلیه کردهاند. این عملیات شبانهروزی پس از آن صورت گرفت که آب رودخانههای پرحجم از بارشهای موسمی و رهاسازی سدهای هند بالا آمد و روستاها و زمینهای کشاورزی را زیر آب برد.
مقامات محلی میگویند از ۲۳ اوت تاکنون بیش از ۳۹۰۰ روستا در ۲۶ ناحیه پنجاب به زیر آب رفته و حدود ۲.۲ میلیون نفر ناچار به ترک خانههای خود شدهاند.
در همین حال، مقامات سازمان مدیریت بحران پاکستان اعلام کردند که از آغاز بارندگیهای موسمی در اواخر ژوئن، بیش از ۹۰۰ نفر در سراسر کشور جان باختهاند. تنها در پنجاب، ۵۶ تا ۶۱ مورد مرگ مرتبط با سیل گزارش شده است.
در برخی مناطق مانند مولتان، خطر طغیان همچنان ادامه دارد و مسئولان در حال آمادهسازی برای شکاف کنترلشده خاکریزها هستند تا آب به سوی مناطق روستایی هدایت شود و شهرها مصون بمانند.
بازماندگان از گرمای سوزان و کمبود کمکهای فوری گلایه دارند. بسیاری در چادرهای امدادی یا کنار جادهها بدون غذا و امکانات کافی زندگی میکنند.
دولت پاکستان اعلام کرده که هزاران امدادگر، قایق، بالگرد و پهپادهای حرارتی برای شناسایی و نجات افراد گرفتار به کار گرفته شدهاند. در کنار آن، احزاب محلی و گروههای داوطلب همچون «پاکستان مرکزی مسلم لیگ» نیز در کمکرسانی فعالاند.
همچنین عربستان سعودی ۱۰ هزار بسته غذایی و ۱۰ هزار کیت پناهگاهی ارسال کرده و ایالات متحده نیز کمکهای اضطراری فرستاده است.
کارشناسان میگویند علت اصلی شدت این سیلابها ترکیب بارشهای موسمی شدید بر اثر تغییرات اقلیمی، و رهاسازی آب سدهای هند است.
پاکستان که تقریباً نیمی از جمعیت ۲۵۵ میلیونیاش در پنجاب زندگی میکنند، امسال ۷۳ درصد بارندگی بیشتر از سال گذشته ثبت کرده است.
افزون بر این، ذوب سریع یخچالهای طبیعی در شمال کشور و رانش زمین ناشی از بارشها بر شدت بحران افزوده است.
در مجموع، سیلابهای امسال تاکنون بیش از ۴.۱ میلیون نفر را در ۴۱۰۰ روستای پنجاب تحت تأثیر قرار داده است. حدود ۸۰ هزار نفر در اردوگاههای رسمی اسکان یافتهاند و دهها هزار نفر دیگر در ایالت سند، که دو سال پیش نیز از مرگبارترین سیل تاریخ پاکستان آسیب دید، تخلیه شدهاند.
کارشناسان هشدار میدهند که با ادامه بارشهای موسمی تا سپتامبر، خطر گسترش بحران همچنان بالاست.